Bloomberg: США работают над планом снятия потолка цен на российскую нефть

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация США может пойти на смягчение санкций в отношении российских энергоресурсов, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Согласно информации агентства, в ходе переговоров, которые планируется провести 11 марта в Эр-Рияде, Вашингтон и Киев могут подписать соглашение по природным ресурсам Украины. Однако данное соглашение напрямую увязано с возможностью достижения перемирия между Россией и Украиной.

Администрация Трампа рассматривает вариант ослабления экономического давления на Россию. В частности, обсуждается возможность отмены механизма ограничения стоимости российской нефти — так называемого потолка цен, если Москва согласится на перемирие.

Механизм ценового потолка был введён странами Группы семи, ЕС и Австралией в декабре 2022 года. Его суть заключается в том, что международные компании, особенно страховщики и судовладельцы, не могут участвовать в транспортировке российской нефти, если она продаётся дороже установленного лимита (на данный момент 60 долларов за баррель).

Российским компаниям, согласно указу президента РФ Владимира Путина, запрещены поставки нефти и нефтепродуктов частным и юридическим лицам, которые поддерживают ограничение цены.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём комментарии в понедельник отметил, что заявления администрации Трампа по Украине выглядят обнадёживающими и являются "шагами в правильном направлении". Но на этой неделе Россия не планирует встреч с представителями США в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, США заблокировали инициативу о создании специальной структуры в рамках Группы семи, которая должна была бы следить за так называемым теневым флотом — судами, якобы перевозящими российскую нефть в обход санкций. Эта идея была предложена Канадой, но Вашингтон её отклонил.

Также США не поддержали предложение о создании отдельного органа Группы семи для выявления случаев обхода санкционных ограничений.

Более того, американская сторона выступила против включения слова "санкции" в итоговый документ встречи глав МИД стран G7, которая может состояться в период с 17 по 23 марта. В то же время Вашингтон продолжает настаивать на более жёстких формулировках в отношении Китая.