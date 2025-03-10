Россия значительно нарастила поставки сельхозпродукции в страны Африки

3:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году объём поставок российской сельскохозяйственной продукции в африканские страны превысил семь миллиардов долларов, что на 19 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе России.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Африка

В прошлом году российские продовольственные товары экспортировались в 45 государств Африки, что свидетельствует о значительном росте интереса к отечественной агропродукции на этом континенте.

Крупнейшим импортёром российской сельхозпродукции в Африке остается Египет. В 2024 году объём поставок в эту страну увеличился на 21 процент в стоимостном выражении. Основной продукцией экспорта является пшеница, однако также активно поставляются подсолнечное и соевое масло, зернобобовые культуры, семена льна, меласса, дрожжи и другие продовольственные товары.

Помимо Египта, среди ведущих покупателей российского продовольствия в Африке значатся Алжир, Ливия, Кения и Тунис. В частности, Алжир увеличил объём закупок российской продукции на полтора процента, Кения — на 33 процента, а Тунис — на 28 процентов. В то же время, Ливия сократила импорт на 18 процентов.

Основу аграрного экспорта России в африканские страны составляют зерновые культуры: пшеница, ячмень и кукуруза. На них приходится 87 процентов от общего стоимостного объема поставок. Кроме того, страны Африки являются значимыми покупателями масложировой продукции, мяса, рыбы и молочной продукции, объёмы поставок которых также возросли в 2024 году.

Доля Африки в общем объеме экспорта российской пшеницы продолжает увеличиваться. В сезоне 2023-2024 годов африканские страны закупили 21,2 миллиона тонн этого зерна, что составляет 38 процентов от общего объема экспорта российской пшеницы, что является рекордным показателем.

За последние пять лет доля Африки в экспорте российской пшеницы стабильно держалась на уровне около 40 процентов, за исключением сезона 2022-2023, когда этот показатель снизился до 35 процентов, сообщил руководитель направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игорь Павенский.

В новом сельскохозяйственном сезоне 2024-2025 годов страны африканского континента уже обеспечили более 50 процентов от общего объёма поставок российской пшеницы.

При этом Россия активно вытесняет Францию с традиционных для нее рынков сбыта сельхозпродукции в Африке. Французские производители, долгое время доминировавшие в поставках зерновых, масла и другой агропродукции в этот регион, сталкиваются с жёсткой конкуренцией со стороны российских экспортёров, предлагающих более выгодные условия и ценовые предложения.

В частности, снижение французского присутствия наблюдается в Алжире, одном из ключевых покупателей европейской пшеницы, где российские поставки постепенно занимают доминирующие позиции. Аналогичная тенденция отмечается и в других странах Северной и Западной Африки, что подтверждает рост влияния России на африканском аграрном рынке.