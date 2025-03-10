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Олег Артюков

Россия впервые потеснила США на аграрном рынке Китая

3:09
Экономика

За первые восемь месяцев текущего сельскохозяйственного года (с июля 2024 года по февраль 2025 года) Россия экспортировала в Китай 275 тысяч тонн пшеницы. Тем самым впервые превысив поставки американской пшеницы в КНР, что является важной вехой в изменении структуры мирового рынка зерна.

Пшеница
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Пшеница

Согласно данным аналитического центра "Русагротранс", Китай в сезоне 2024/25 годов значительно сократил импорт зерновых из-за рекордного внутреннего урожая.

За этот период страна закупила у основных поставщиков около одного миллиона тонн пшеницы, включая 275 тысяч тонн из России и 147 тысяч тонн из США. Для сравнения, в предыдущие годы поставки американской пшеницы в Китай составляли от 1 до 2 миллионов тонн в год при общем объёме импорта 13-14 миллионов тонн.

Другие ведущие экспортеры также поставили пшеницу в Китай, однако в меньших объёме. Канада отгрузила около 500 тысяч тонн, а страны Европейского союза и Австралия — относительно небольшие партии.

В минувшем сезоне Китай закупил 4,1 миллиона тонн пшеницы у Австралии, 3,2 миллиона тонн у Канады, 2,4 миллиона тонн у ЕС и 2,1 миллиона тонн у США. Однако в текущем сезоне из-за введенных торговых ограничений и изменения приоритетов в закупках картина изменилась, сообщает "Интерфакс".

Важно отметить, что 10 марта 2024 года Китай ввел 15-процентную пошлину на импорт пшеницы из США в качестве ответной меры на американские пошлины. Это существенно повлияло на структуру поставок и дало дополнительное конкурентное преимущество другим экспортёрам, в том числе России.

В прошлом сельхозгоду (2023/24) Россия отправила в Китай рекордный объём пшеницы — 344 тысячи тонн. Помимо этого, страна экспортировала 943 тысячи тонн ячменя. Для сравнения, в предыдущие годы поставки пшеницы из России в Китай варьировались в пределах 50-90 тысяч тонн, а ячменя — от 50 до 130 тысяч тонн. Кроме пшеницы и ячменя, российские экспортеры также поставляют в Китай овес, гречиху и кукурузу.

На данный момент Россия имеет право экспортировать в Китай только яровую пшеницу. Однако ведутся активные переговоры о разрешении поставок озимой пшеницы. По оценкам экспертов зернового рынка, допуск озимой пшеницы позволит существенно увеличить объёмы экспорта в Китай, что может укрепить позиции России как одного из ключевых поставщиков зерна в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы пшеница
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