ЛМС-901 Байкал. Кукурузник на максималках или кто заменит Ан-2

История создания этого самолёта началась с поиска замены устаревшего Ан-2.
Изначально разработкой занимался Сибирский НИИ авиации им. Чаплыгина (СибНИА), который создал два прототипа:
Однако варианты не соответствовали требованиям заказчика по нескольким причинам.
В 2019 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило новый конкурс на создание ЛМС — лёгкого многоцелевого самолёта. Победил УЗГА — Уральский завод гражданской авиации. В этом же году Центральный институт авиационного моторостроения одобрил применение мотора ВК-800 для самолёта, рекомендовав разработать как двухдвигательный, так и однодвигательный варианты.
Разработка проекта была поручена Московскому авиационному институту. Осенью 2019 года Минпромторг РФ заключило контракт с "Байкал инжиниринг" (филиал УЗГА) на сумму 1,25 млрд руб.
Назвали новый самолёт ЛМС-901 "Байкал".
Использование российских двигателей и композитных материалов. Возможность выбора между двигателем ВК-800 и американским H80-100. Ориентированность на региональные перевозки. Способность эксплуатации на небольших аэродромах.
Зимой 2025 года появилась информация о выявлении конструктивных проблем, и на их устранение может понадобиться до 5 лет. Рассматриваются варианты передачи проекта в S7 Group или вообще его заморозки. В качестве альтернативы предлагают модернизацию существующего парка Ан-2 через установку на них турбовинтового мотора ТВД-10Б.
ЛМС-901 "Байкал" — это лёгкий многоцелевой турбовинтовой одномоторный самолёт. Проект создавался для замены устаревшего Ан-2.
Самолёт предназначен для пассажирских перевозок, транспортировки грузов, выполнения специальных задач (медицинская помощь, пожаротушение), использования в регионах с неразвитой аэродромной инфраструктурой
Проект "Байкал" представляет собой важный шаг в развитии российской малой авиации, направленный на создание современного отечественного самолёта для замены устаревших Ан-2.
"Байкал" призван заполнить нишу между лёгкими самолётами и более тяжёлыми воздушными судами, обеспечивая эффективное решение различных задач в региональной авиации России.
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