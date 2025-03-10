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Дмитрий Плотников

ЛМС-901 Байкал. Кукурузник на максималках или кто заменит Ан-2

4:49
Экономика » Производство » Авиация

История создания этого самолёта началась с поиска замены устаревшего Ан-2.

Самолёт байкал
Фото: commons.wikimedia.org by Uzga1939, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самолёт байкал

Изначально разработкой занимался Сибирский НИИ авиации им. Чаплыгина (СибНИА), который создал два прототипа:

  • ТВС-2МС (модернизированный Ан-2),
  • ТВС-2ДТС (цельнокомпозитный биплан).

История

Однако варианты не соответствовали требованиям заказчика по нескольким причинам.

  • Превышение допустимого числа пассажиров (12-14 вместо максимально разрешённых 9)
  • Взлётная масса более 5700 кг
  • Неспособность локализовать критические компоненты (мотор и углепластиковую ткань).

В 2019 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило новый конкурс на создание ЛМС — лёгкого многоцелевого самолёта. Победил УЗГА — Уральский завод гражданской авиации. В этом же году Центральный институт авиационного моторостроения одобрил применение мотора ВК-800 для самолёта, рекомендовав разработать как двухдвигательный, так и однодвигательный варианты.

Разработка проекта была поручена Московскому авиационному институту. Осенью 2019 года Минпромторг РФ заключило контракт с "Байкал инжиниринг" (филиал УЗГА) на сумму 1,25 млрд руб.

Назвали новый самолёт ЛМС-901 "Байкал".

Важные этапы разработки

  • Премьера на авиасалоне МАКС-2021
  • Первый полёт 30 января 2022 года на аэродроме "Екатеринбург" (продолжительность 25 минут на высоте 500 метров)
  • В 2022 году выделено 3,5 млрд рублей на доводку самолёта
  • Планируется получение гибридной силовой установки в 2024 году.

Особенности проекта

Использование российских двигателей и композитных материалов. Возможность выбора между двигателем ВК-800 и американским H80-100. Ориентированность на региональные перевозки. Способность эксплуатации на небольших аэродромах.

Производственные планы

  • Запуск серийного производства с 2024 года
  • Выпуск 30-50 самолётов в год
  • Головной производитель — УЗГА в Екатеринбурге
  • Планируется производство в Казахстане.

Зимой 2025 года появилась информация о выявлении конструктивных проблем, и на их устранение может понадобиться до 5 лет. Рассматриваются варианты передачи проекта в S7 Group или вообще его заморозки. В качестве альтернативы предлагают модернизацию существующего парка Ан-2 через установку на них турбовинтового мотора ТВД-10Б.

О чём речь

ЛМС-901 "Байкал" — это лёгкий многоцелевой турбовинтовой одномоторный самолёт. Проект создавался для замены устаревшего Ан-2.

Основные характеристики

  • Максимальная дальность полёта: 3000 км
  • Крейсерская скорость: до 300 км/час
  • Расчётная дальность с нагрузкой 2000 кг: 1500 км
  • Максимальная взлётная масса: 4800 кг
  • Масса пустого: 2040 кг
  • Пассажировместимость: 9 человек
  • Площадь крыла: 28,734 кв. м.
  • Дистанция разбега/пробега: 220/195 м.

Особенности конструкции

  1. Имеет меньшую зависимость от импортных комплектующих
  2. Способен выполнять различные задачи в гражданской авиации
  3. Подходит для эксплуатации на небольших аэродромах.

Стоимость

  • 2022 год: до 200 млн руб.
  • 2024 год: до 460 млн руб.

Самолёт предназначен для пассажирских перевозок, транспортировки грузов, выполнения специальных задач (медицинская помощь, пожаротушение), использования в регионах с неразвитой аэродромной инфраструктурой

Вывод

Проект "Байкал" представляет собой важный шаг в развитии российской малой авиации, направленный на создание современного отечественного самолёта для замены устаревших Ан-2.

"Байкал" призван заполнить нишу между лёгкими самолётами и более тяжёлыми воздушными судами, обеспечивая эффективное решение различных задач в региональной авиации России.

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Самолет ЛМС-901 «Байкал» – самый полный обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы урал байкал самолёт минпромторг
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