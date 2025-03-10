В Китае назвали волшебной ставку России на золото

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

По мнению аналитиков из Китая, сложившаяся ситуация с золотовалютными резервами России является весьма примечательной. Как отмечает автор материала, опубликованном на портале Baidu, страна сумела значительно увеличить свои активы за счёт грамотной стратегии инвестирования в драгоценные металлы.

Ещё несколько лет назад руководство России приняло решение о диверсификации своих резервов, отказавшись от значительных вложений в государственные облигации США и направив значительную часть средств в закупку золота.

Этот шаг был обусловлен геополитической напряжённостью и санкционной политикой Запада, которая могла поставить под угрозу ликвидность и безопасность российских активов в иностранных финансовых инструментах.

На тот момент подобный манёвр вызывал вопросы у многих экономистов и аналитиков, так как считалось, что золото уступает по прибыльности традиционным активам, таким как ценные бумаги и валютные запасы, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Однако последующие события подтвердили дальновидность принятого решения. За последние пять лет стоимость золота на мировом рынке практически удвоилась, что позволило России получить значительную прибыль от своих инвестиций.

Недавно цена на драгоценный металл достигла исторического максимума, превысив 2900 долларов за тройскую унцию. Таким образом, российская стратегия инвестирования в золото оказалась чрезвычайно успешной, позволив не только сохранить, но и значительно приумножить золотовалютные резервы страны.

"Волшебная операция России", — считает автор материала.

Он отмечает, что аналогичной стратегии придерживался Китай, который на протяжении многих месяцев увеличивал свои золотые резервы. КНР, как и Россия, активно скупал металл, сделав его важной частью национальных резервов. В результате Китай также смог извлечь существенную выгоду от роста цен на золото.

Совершенно противоположная ситуация наблюдается в западных странах, таких как США. Здесь по-прежнему отдают предпочтение нефизическим активам, таким как фиатные валюты и государственные облигации. Несмотря на это, текущие экономические тенденции и прогнозы свидетельствуют о вероятном дальнейшем росте цен на золото, что может привести к дополнительному укреплению финансовых позиций России и Китая.

Ситуация на мировых финансовых рынках указывает на значительное изменение в подходах к формированию резервов различных государств. Страны, сделавшие ставку на золото, сумели значительно повысить свою экономическую устойчивость, тогда как приверженность традиционным инструментам может привести к потерям при изменении макроэкономических условий.

В условиях продолжающейся геополитической нестабильности и возможного ослабления мировых валют золото остаётся одним из самых надёжных активов для сохранения капитала и обеспечения экономической безопасности.