Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт

В 1954 году правительство СССР поставило задачу создать реактивный пассажирский самолёт для гражданской авиации.
КБ Туполева предложило проект Ту-104, основанный на конструкции бомбардировщика Ту-16. Надо сказать, что советская авиапромышленность совершила настоящий прорыв — на свет появился первый отечественный реактивный пассажирский самолёт Ту-104.
Это был не просто очередной лайнер, а настоящий революционер в мире гражданской авиации.
Интересно, что создатели решили пойти по пути "гражданского переосмысления” военного бомбардировщика Ту-16. За штурвалом проекта стояли два выдающихся конструктора — Андрей Туполев и Дмитрий Марков, которые смогли превратить военную машину в комфортабельный пассажирский лайнер.
Первый пробный полёт стал настоящим триумфом — 17 июня 1955 года экипаж под командованием лётчика-испытателя Юрия Алашеева успешно поднял самолёт в воздух. А уже через год с небольшим, 15 сентября 1956-го, Ту-104 совершил свой первый "официально пассажирский” рейс.
Производство этой воздушной "звезды” было развёрнуто на трёх крупнейших авиазаводах страны:
За всё время производства было выпущено 201 воздушное судно, большинство из которых стали гордостью парка "Аэрофлота”. Даже братская Чехословакия не устояла перед очарованием советского реактивного красавца — 6 машин отправились покорять небо Европы.
За выдающиеся достижения в создании этого самолёта в 1957 году группа выдающихся авиаконструкторов была удостоена Ленинской премии. В их число вошли:
Эпоха Ту-104 в гражданской авиации "Аэрофлота” завершилась в 1979 году. Военные версии, находившиеся в распоряжении Министерства обороны СССР, продержались до 1981 года, когда трагическая катастрофа под Ленинградом поставила точку в их истории. Последний официальный полёт Ту-104 состоялся 11 ноября 1986 года — самолёт отправился в музей Гражданского воздушного флота СССР (ныне — Головной отраслевой музей истории гражданской авиации в Ульяновске).
Сегодня несколько экземпляров этого легендарного самолёта можно увидеть в различных музеях и качестве самолётов-памятников в городах России, Украины и Чехии, напоминая о славной эпохе советской авиационной промышленности.
Ту-104 — это советский среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева на базе бомбардировщика Ту-16. Он стал первым советским реактивным авиалайнером и вторым в мире после британского De Havilland Comet.
Ту-104 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным стреловидным крылом. Он был оснащён двумя турбореактивными двигателями АМ-3, установленными в корневой части крыла. Самолёт имел герметичный фюзеляж, рассчитанный на перевозку до 100 пассажиров.
Ту-104 эксплуатировался на авиалиниях "Аэрофлота" и авиакомпании ČSA (Чехословакия).
Он использовался для перевозки пассажиров на средние и дальние расстояния.
Ту-104 сыграл важную роль в развитии советской гражданской авиации и стал символом технического прогресса СССР.
Несмотря на проблемы, Ту-104 стал революцией в пассажирской авиации СССР. Он позволил существенно сократить время перелётов и показал, что Советский Союз способен создавать конкурентоспособные реактивные лайнеры.
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