Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт

5:06
Экономика » Производство » Авиация

В 1954 году правительство СССР поставило задачу создать реактивный пассажирский самолёт для гражданской авиации.

Туполев Ту-104-107-110 021905, Москва - Внуково RP20385
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туполев Ту-104-107-110 021905, Москва - Внуково RP20385

КБ Туполева предложило проект Ту-104, основанный на конструкции бомбардировщика Ту-16. Надо сказать, что советская авиапромышленность совершила настоящий прорыв — на свет появился первый отечественный реактивный пассажирский самолёт Ту-104.

Это был не просто очередной лайнер, а настоящий революционер в мире гражданской авиации.

Интересно, что создатели решили пойти по пути "гражданского переосмысления” военного бомбардировщика Ту-16. За штурвалом проекта стояли два выдающихся конструктора — Андрей Туполев и Дмитрий Марков, которые смогли превратить военную машину в комфортабельный пассажирский лайнер.

Первый пробный полёт стал настоящим триумфом — 17 июня 1955 года экипаж под командованием лётчика-испытателя Юрия Алашеева успешно поднял самолёт в воздух. А уже через год с небольшим, 15 сентября 1956-го, Ту-104 совершил свой первый "официально пассажирский” рейс.

Производство этой воздушной "звезды” было развёрнуто на трёх крупнейших авиазаводах страны:

  • Харьковский авиазавод,
  • Омский авиазавод,
  • Казанский авиазавод.

За всё время производства было выпущено 201 воздушное судно, большинство из которых стали гордостью парка "Аэрофлота”. Даже братская Чехословакия не устояла перед очарованием советского реактивного красавца — 6 машин отправились покорять небо Европы.

За выдающиеся достижения в создании этого самолёта в 1957 году группа выдающихся авиаконструкторов была удостоена Ленинской премии. В их число вошли:

  • Андрей Туполев
  • Александр Архангельский
  • Николай Базенков
  • Александр Бонин
  • Дмитрий Марков
  • Сергей Егер
  • Леонид Кербер
  • Курт Минкнер
  • Александр Стерлин
  • Алексей Черемухин.

Эпоха Ту-104 в гражданской авиации "Аэрофлота” завершилась в 1979 году. Военные версии, находившиеся в распоряжении Министерства обороны СССР, продержались до 1981 года, когда трагическая катастрофа под Ленинградом поставила точку в их истории. Последний официальный полёт Ту-104 состоялся 11 ноября 1986 года — самолёт отправился в музей Гражданского воздушного флота СССР (ныне — Головной отраслевой музей истории гражданской авиации в Ульяновске).

Сегодня несколько экземпляров этого легендарного самолёта можно увидеть в различных музеях и качестве самолётов-памятников в городах России, Украины и Чехии, напоминая о славной эпохе советской авиационной промышленности.

О чём речь

Ту-104 — это советский среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева на базе бомбардировщика Ту-16. Он стал первым советским реактивным авиалайнером и вторым в мире после британского De Havilland Comet.

Особенности конструкции

Ту-104 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным стреловидным крылом. Он был оснащён двумя турбореактивными двигателями АМ-3, установленными в корневой части крыла. Самолёт имел герметичный фюзеляж, рассчитанный на перевозку до 100 пассажиров.

Основные характеристики

  • Длина: 38,85 м.
  • Размах крыла: 34,54 м.
  • Максимальная взлетная масса: 78 100 кг.
  • Крейсерская скорость: 750-800 км/ч.
  • Дальность полета: 1750-3000 км.

Эксплуатация

Ту-104 эксплуатировался на авиалиниях "Аэрофлота" и авиакомпании ČSA (Чехословакия).

Он использовался для перевозки пассажиров на средние и дальние расстояния.

Ту-104 сыграл важную роль в развитии советской гражданской авиации и стал символом технического прогресса СССР.

Достоинства

  • Высокая скорость полёта.
  • Большая пассажировместимость.
  • Комфортабельный салон.

Недостатки

  • Высокий расход топлива.
  • Повышенный уровень шума.
  • Сложность в эксплуатации.

Вывод

Несмотря на проблемы, Ту-104 стал революцией в пассажирской авиации СССР. Он позволил существенно сократить время перелётов и показал, что Советский Союз способен создавать конкурентоспособные реактивные лайнеры.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Совершенно секретно. ТУ-104. Последние слова летчика Кузнецова
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолёт аэрофлот
Обсудить
Новости Все >
Двигатель заглохнет раньше, чем вы поймете в чем дело! Опасность контрафакта
Эти 3 поступка обидят собаку — не делайте так
Незаметный убийца: почему стресс может стать причиной инсульта у женщин
Золотой рог: необычный пляж, который меняется каждый день
Не как у всех: этот способ заставляет яблоню плодоносить в разы больше
Не нужны ни золотые унитазы, ни чёрная икра: Семенович раскрыла детали своего скромного райдера
Готовы вернуть блеск вашей раковине? Вот 6 простых шагов для идеальной чистоты
7 раз и баста: математики назвали лимит для идеальной перетасовки колоды карт
62% товаров и услуг: два города ДНР сформировали производственную активность региона
Прокачай ягодицы без приседаний: 3 эффективных альтернативы для домашней тренировки
Сейчас читают
Не дай букету умереть раньше времени: способы, которые действительно работают
Садоводство, цветоводство
Не дай букету умереть раньше времени: способы, которые действительно работают Аудио 
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Садоводство, цветоводство
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу Аудио 
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Последние материалы
Глобалисты готовят ликвидацию Зеленского, если тот ляжет под Трампа
Двигатель заглохнет раньше, чем вы поймете в чем дело! Опасность контрафакта
Эти 3 поступка обидят собаку — не делайте так
Незаметный убийца: почему стресс может стать причиной инсульта у женщин
Золотой рог: необычный пляж, который меняется каждый день
Не как у всех: этот способ заставляет яблоню плодоносить в разы больше
Стали известны подробности прорыва российских бойцов по газовой трубе в Курской области
Не нужны ни золотые унитазы, ни чёрная икра: Семенович раскрыла детали своего скромного райдера
Готовы вернуть блеск вашей раковине? Вот 6 простых шагов для идеальной чистоты
7 раз и баста: математики назвали лимит для идеальной перетасовки колоды карт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.