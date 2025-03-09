Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт

5:06 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В 1954 году правительство СССР поставило задачу создать реактивный пассажирский самолёт для гражданской авиации.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туполев Ту-104-107-110 021905, Москва - Внуково RP20385

КБ Туполева предложило проект Ту-104, основанный на конструкции бомбардировщика Ту-16. Надо сказать, что советская авиапромышленность совершила настоящий прорыв — на свет появился первый отечественный реактивный пассажирский самолёт Ту-104.

Это был не просто очередной лайнер, а настоящий революционер в мире гражданской авиации.

Интересно, что создатели решили пойти по пути "гражданского переосмысления” военного бомбардировщика Ту-16. За штурвалом проекта стояли два выдающихся конструктора — Андрей Туполев и Дмитрий Марков, которые смогли превратить военную машину в комфортабельный пассажирский лайнер.

Первый пробный полёт стал настоящим триумфом — 17 июня 1955 года экипаж под командованием лётчика-испытателя Юрия Алашеева успешно поднял самолёт в воздух. А уже через год с небольшим, 15 сентября 1956-го, Ту-104 совершил свой первый "официально пассажирский” рейс.

Производство этой воздушной "звезды” было развёрнуто на трёх крупнейших авиазаводах страны:

Харьковский авиазавод,

Омский авиазавод,

Казанский авиазавод.

За всё время производства было выпущено 201 воздушное судно, большинство из которых стали гордостью парка "Аэрофлота”. Даже братская Чехословакия не устояла перед очарованием советского реактивного красавца — 6 машин отправились покорять небо Европы.

За выдающиеся достижения в создании этого самолёта в 1957 году группа выдающихся авиаконструкторов была удостоена Ленинской премии. В их число вошли:

Андрей Туполев

Александр Архангельский

Николай Базенков

Александр Бонин

Дмитрий Марков

Сергей Егер

Леонид Кербер

Курт Минкнер

Александр Стерлин

Алексей Черемухин.

Эпоха Ту-104 в гражданской авиации "Аэрофлота” завершилась в 1979 году. Военные версии, находившиеся в распоряжении Министерства обороны СССР, продержались до 1981 года, когда трагическая катастрофа под Ленинградом поставила точку в их истории. Последний официальный полёт Ту-104 состоялся 11 ноября 1986 года — самолёт отправился в музей Гражданского воздушного флота СССР (ныне — Головной отраслевой музей истории гражданской авиации в Ульяновске).

Сегодня несколько экземпляров этого легендарного самолёта можно увидеть в различных музеях и качестве самолётов-памятников в городах России, Украины и Чехии, напоминая о славной эпохе советской авиационной промышленности.

О чём речь

Ту-104 — это советский среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева на базе бомбардировщика Ту-16. Он стал первым советским реактивным авиалайнером и вторым в мире после британского De Havilland Comet.

Особенности конструкции

Ту-104 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным стреловидным крылом. Он был оснащён двумя турбореактивными двигателями АМ-3, установленными в корневой части крыла. Самолёт имел герметичный фюзеляж, рассчитанный на перевозку до 100 пассажиров.

Основные характеристики

Длина: 38,85 м.

Размах крыла: 34,54 м.

Максимальная взлетная масса: 78 100 кг.

Крейсерская скорость: 750-800 км/ч.

Дальность полета: 1750-3000 км.

Эксплуатация

Ту-104 эксплуатировался на авиалиниях "Аэрофлота" и авиакомпании ČSA (Чехословакия).

Он использовался для перевозки пассажиров на средние и дальние расстояния.

Ту-104 сыграл важную роль в развитии советской гражданской авиации и стал символом технического прогресса СССР.

Достоинства

Высокая скорость полёта.

Большая пассажировместимость.

Комфортабельный салон.

Недостатки

Высокий расход топлива.

Повышенный уровень шума.

Сложность в эксплуатации.

Вывод

Несмотря на проблемы, Ту-104 стал революцией в пассажирской авиации СССР. Он позволил существенно сократить время перелётов и показал, что Советский Союз способен создавать конкурентоспособные реактивные лайнеры.

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