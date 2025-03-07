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Олег Артюков

Доля золота в резервах России впервые стала рекордной в XXI веке

Экономика

По итогам февраля 2025 года стоимость золотых резервов России достигла рекордного уровня в 217,4 миллиарда долларов, что привело к увеличению их доли в международных резервах страны до более чем трети от общего объёма. По данным Центробанка России, это произошло впервые в XXI веке.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Регулятор также сообщил, что к 1 марта 2025 года совокупный объём международных резервов России возрос до 632,4 миллиарда долларов, тогда как месяцем ранее, 1 февраля, он составлял 620,8 миллиарда долларов. Таким образом, за месяц прирост составил 11,6 миллиарда долларов.

За февраль объем российских вложений в золото увеличился на 5,3 процента, что позволило достичь нового исторического максимума в 217,4 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2024 года, когда стоимость золотых резервов впервые превысила отметку в 200 миллиардов долларов.

Рост стоимости золотых резервов привел к увеличению их доли в общем объёме активов страны. Если в январе 2025 года золото составляло 33,3 процента резервов, то к концу февраля этот показатель вырос до 34,4 процентов.

Подобный уровень был зафиксирован последний раз в октябре 1999 года, когда доля золота достигала 39,7 процентов. Однако тогда его общая стоимость составляла лишь 4,7 миллиарда долларов.

Исторический максимум доли золота в международных резервах России был зафиксирован 1 января 1993 года, когда он достигал 56,9 процентов. В то же время минимальный показатель был зафиксирован в июне 2007 года — всего 2,1 процента.

На фоне увеличения российских золотых резервов наблюдаются значительные колебания на мировом рынке драгоценных металлов. В последние месяцы стоимость золота на международных биржах демонстрировала тенденцию к росту, обусловленную высокой геополитической напряжённостью, инфляционными рисками и увеличением спроса со стороны центральных банков различных стран.

В частности, крупные экономики, такие как Китай и Индия, продолжают активно наращивать свои золотые запасы, что оказывает дополнительное давление на рынок. В 2025 году цены на золото приблизились к историческим максимумам, в феврале она превысила 2960 долларов за тройскую унцию. Этот тренд связан с ослаблением доллара США, а также стремлением инвесторов обезопасить свои активы в условиях нестабильности глобальной финансовой системы.

Рост стоимости золота также объясняется ограниченностью его добычи. Несмотря на усилия ведущих стран-производителей, таких как Китай, Австралия, Россия и США, объёмы добычи остаются на стабильном уровне, что способствует сохранению высоких цен на металл.

В этих условиях страны, обладающие значительными золотыми резервами, могут рассчитывать на дальнейшее укрепление своих финансовых позиций на фоне глобальной экономической неопределённости.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото центробанк
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