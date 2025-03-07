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Олег Артюков

В США предупредили об угрозе мировому господству доллара

2:48
Экономика

Политическая нестабильность и неоднозначные заявления президента Дональда Трампа создают значительную угрозу для глобального господства доллара США, что является самым серьёзным риском для американской валюты за последние 50 лет. Об этом заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, анализируя экономические и политические тенденции.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

По его мнению, стратегия внешней политики Вашингтона, характеризующаяся нестабильностью и непредсказуемыми действиями, подрывает доверие к доллару как к ключевой мировой валюте.

Это может способствовать росту интереса к альтернативным финансовым системам и ускорению дедолларизации, которую уже активно продвигают такие страны, как Китай, Россия и члены БРИКС. В последние годы эти государства стремятся увеличить использование национальных валют во взаимной торговле и даже обсуждают возможность создания единой валюты для расчётов внутри блока.

Дополнительную обеспокоенность вызывает ситуация на фондовых рынках США. Недавнее падение котировок американских акций, как отмечает Саммерс, свидетельствует о растущем беспокойстве инвесторов относительно экономической политики Белого дома.

В частности, он раскритиковал инициативы, связанные с сокращением бюджетных расходов. Среди таких мер уменьшение финансирования налогового ведомства и сокращение числа налоговых инспекторов, что может негативно сказаться на сборе доходов и усилить дефицит бюджета.

При этом Саммерс признаёт, что в предвыборной программе Трампа были обозначены некоторые важные экономические направления, способные принести пользу американской экономике.

Среди них — ослабление избыточного регулирования и пересмотр торговых соглашений, которые, по мнению сторонников Трампа, недостаточно защищают интересы США. Однако экс-министр финансов подчеркнул, что методы, которыми администрация пытается достичь этих целей, вызывают серьёзные опасения, поскольку могут привести к дестабилизации финансовой системы и ухудшению позиций США в мировой экономике.

Эксперты отмечают, что политика Трампа в целом усиливает неопределенность на международных рынках. Санкционные меры, торговые конфликты и пересмотр многолетних соглашений создают предпосылки для сокращения роли доллара в мировых расчётах.

В то же время крупные экономические игроки, такие как Евросоюз и Китай, активно развивают собственные финансовые инструменты, включая цифровые валюты центральных банков, которые могут в долгосрочной перспективе снизить зависимость от американской денежной системы.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы доллар
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