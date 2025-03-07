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Дмитрий Плотников

Невзлетевшие крылья. Советские самолёты, которые так и не полетели  

4:29
Экономика » Производство » Авиация

Советская авиационная промышленность создавала уникальные самолёты, многие из которых опережали время.

Экраноплан Лунь
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Экраноплан Лунь

Однако некоторые из проектов так и не были реализованы — из-за технологических сложностей, распада СССР или смены приоритетов. Давайте разберём самые интересные проекты, которые остались на бумаге или в виде прототипов.

Невзлетевшие крылья

Ту-2000 — советский "Шаттл"

Проект гиперзвукового самолёта, который мог разгоняться до 6 000 км/час (Мах 6). Планировался как орбитальный бомбардировщик и многоразовый космический носитель.

Разрабатывался с 1986 года, но распад Советского Союза поставил на нём крест. Если бы Ту-2000 взлетел, он мог бы стать советским аналогом SpaceX.

Ту-334 — на смену Ту-134?

Этот ближнемагистральный самолёт должен был заменить устаревший Ту-134. Несмотря на успешные испытания, серийное производство так и не было запущено из-за финансовых трудностей и конкуренции с другими проектами.

МиГ-31Д — "убийца спутников"

Специальная версия истребителя МиГ-31, созданная для перехвата спутников на орбите. Оснащался мощной противоспутниковой ракетой, способной уничтожать цели в космосе.

Был построен в единственном экземпляре, но программа закрылась в 1990-х. Сегодня Россия работает над похожими проектами, но МиГ-31Д остался в истории.

Ан-225 "Мрия-2" — гигант, который не родился

Планировалась вторая версия самого большого в мире грузового самолёта Ан-225. Должен был перевозить сверхтяжёлые грузы и космический корабль "Буран".

Первый Ан-225 был построен, а второй так и не был завершён. После распада СССР недостроенный фюзеляж просто ржавел в ангаре.

Як-141 — вертикальный истребитель, опередивший F-35

Первый в мире сверхзвуковой истребитель с вертикальным взлётом и посадкой. Должен был стать основой советской палубной авиации.

В 1991 году программа закрылась, но технологии Як-141 частично перекочевали в американский F-35B. Если бы СССР не распался, Як-141 мог бы стать главным корабельным истребителем России.

Ту-244 — советский "Конкорд"

Проект сверхзвукового пассажирского лайнера нового поколения. Должен был летать со скоростью до 2 000 км/час и перевозить до 300 пассажиров.

Прекращён в 1993 году из-за экономических трудностей. Советский Союз пытался создать наследника Ту-144, но не успел.

Проекты морских экранопланов

В СССР активно разрабатывались экранопланы, способные летать над поверхностью воды. Некоторые из этих проектов, такие как "Лунь", были построены и испытаны, но не получили широкого распространения.

Многие другие проекты так и остались на бумаге.

Проекты сверхзвуковых пассажирских самолётов (кроме Ту-144)

Помимо Ту-144, в СССР велись разработки других сверхзвуковых пассажирских самолетов. Однако эти проекты были закрыты из-за высокой стоимости и технических сложностей.

Вывод

В СССР велись многочисленные эксперименты с новыми типами летательных аппаратов, такими как самолёты с вертикальным взлетом и посадкой, самолёты с изменяемой геометрией крыла и другие. Многие из этих проектов так и не вышли за рамки экспериментальных образцов.

Причины, по которым эти проекты не были реализованы, были разнообразными: финансовые трудности, технические сложности, изменение приоритетов в военной и гражданской авиации и наконец, распад СССР.

Тем не менее, эти проекты могли сделать СССР лидером мировой авиации, но политические и экономические реалии не позволили им реализоваться. Тем не менее, многие из них опередили своё время и повлияли на мировую авиацию.

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Экраноплан «Лунь». Внутри и снаружи
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср самолет
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