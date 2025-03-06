Хрущёв дал добро: Ил-18 взлетел и стал бортом "номер один" — история триумфа!

Мало какой самолёт сравнится с этим винтовым трудягой, который покорил даже самые неприступные сердца.
В свое время он полностью заслужил оказываемое доверие, поскольку его ждали все: и перевозчики, и пассажиры, и авиастроители. Имя ему Ил-18.
В начале 1950-х годов, в связи с развитием гражданской авиации и увеличением пассажиропотока, возникла необходимость в создании нового, более современного и экономичного пассажирского самолёта, способного заменить устаревшие поршневые Ил-14 и Ту-104.
Разработка Ил-18 началась в ОКБ Ильюшина в 1955 году. За основу была взята конструкция военно-транспортного самолёта Ан-8. Первый полёт опытного образца Ил-18 состоялся 4 июля 1957 года.
Кстати, на дебют лайнера с четырьмя огромными моторами привезли Никиту Хрущёва. Самолёт ему понравился, на дальнейшую работу было дано "добро", и у Ил-18 появился шанс стать бортом "номер один". Да и не мудрено, по комфортности салона и дальности полёта он не уступал британцам и американцам. Помимо этого, этот Ильюшин был первый самолёт СССР, которые спроектировали как пассажирский. А его собратья из "Туполева" создавались на основе бомбардировщиков.
Ил-18 (по кодификации НАТО: Coot — "Лысуха") — советский турбовинтовой пассажирский самолёт, предназначенный для авиалиний средней и большой протяжённости. Один из самых массовых и успешных самолётов в истории советской авиации.
Ил-18 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, четырьмя турбовинтовыми двигателями АИ-20 и убирающимся шасси.
Серийное производство Ил-18 началось в 1958 году на нескольких авиационных заводах в СССР. Самолёт выпускался в различных модификациях, отличавшихся друг от друга количеством пассажирских мест, дальностью полёта и другим оборудованием.
Ил-18 широко использовался на авиалиниях Аэрофлота и других авиакомпаний стран соцлагеря. Самолёт отличался высокой надёжностью, экономичностью и комфортом, благодаря чему пользовался популярностью у пилотов и пассажиров.
В середине 1970-х годов после нескольких катастроф Ил-18 был серьёзно модернизирован. Появились приборы контроля, новая система управления, изменили систему пожаротушения.
Последний свой рейс с пассажирами самолёт совершил 1 апреля 1977 г. В столицу Венгрии — Будапешт он летел из столицы Чехословакии — Праги. Ровно 17 лет он перевозил пассажиров. Но и потом был не списан, а переоборудован в грузовой самолёт.
Ил-18 эксплуатировался вплоть до 2010-х годов.
За годы производства было выпущено несколько модификаций Ил-18, в том числе:
Ил-18 стал одним из самых массовых турбовинтовых самолётов в мире.
Ил-18 сыграл важную роль в развитии гражданской авиации СССР и других стран.
Несколько самолётов Ил-18 до сих пор находятся в лётном состоянии и используются для частных перевозок и экскурсионных полётов.
Ил-18 был важным этапом в развитии советской гражданской авиации. Это был надёжный, экономичный и комфортабельный самолёт, который на протяжении многих лет обеспечивал пассажирские перевозки на авиалиниях средней и большой протяжённости.
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