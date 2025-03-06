Хрущёв дал добро: Ил-18 взлетел и стал бортом "номер один" — история триумфа!

4:51 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Мало какой самолёт сравнится с этим винтовым трудягой, который покорил даже самые неприступные сердца.

Фото: commons.wikimedia.org by Photographer and the original uploader was, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ IL-18Monino

В свое время он полностью заслужил оказываемое доверие, поскольку его ждали все: и перевозчики, и пассажиры, и авиастроители. Имя ему Ил-18.

В начале 1950-х годов, в связи с развитием гражданской авиации и увеличением пассажиропотока, возникла необходимость в создании нового, более современного и экономичного пассажирского самолёта, способного заменить устаревшие поршневые Ил-14 и Ту-104.

Разработка Ил-18 началась в ОКБ Ильюшина в 1955 году. За основу была взята конструкция военно-транспортного самолёта Ан-8. Первый полёт опытного образца Ил-18 состоялся 4 июля 1957 года.

Кстати, на дебют лайнера с четырьмя огромными моторами привезли Никиту Хрущёва. Самолёт ему понравился, на дальнейшую работу было дано "добро", и у Ил-18 появился шанс стать бортом "номер один". Да и не мудрено, по комфортности салона и дальности полёта он не уступал британцам и американцам. Помимо этого, этот Ильюшин был первый самолёт СССР, которые спроектировали как пассажирский. А его собратья из "Туполева" создавались на основе бомбардировщиков.

О чём речь

Ил-18 (по кодификации НАТО: Coot — "Лысуха") — советский турбовинтовой пассажирский самолёт, предназначенный для авиалиний средней и большой протяжённости. Один из самых массовых и успешных самолётов в истории советской авиации.

Технические характеристики

Длина: 35,9 м,

Размах крыла: 37,4 м,

Высота: 10,2 м,

Максимальная скорость: 650 км/ч,

Крейсерская скорость: 600 км/ч,

Дальность полёта: 5500 км,

Пассажировместимость: 85-122 человека.

Конструктивные особенности

Ил-18 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, четырьмя турбовинтовыми двигателями АИ-20 и убирающимся шасси.

Эксплуатация

Серийное производство Ил-18 началось в 1958 году на нескольких авиационных заводах в СССР. Самолёт выпускался в различных модификациях, отличавшихся друг от друга количеством пассажирских мест, дальностью полёта и другим оборудованием.

Ил-18 широко использовался на авиалиниях Аэрофлота и других авиакомпаний стран соцлагеря. Самолёт отличался высокой надёжностью, экономичностью и комфортом, благодаря чему пользовался популярностью у пилотов и пассажиров.

В середине 1970-х годов после нескольких катастроф Ил-18 был серьёзно модернизирован. Появились приборы контроля, новая система управления, изменили систему пожаротушения.

Последний свой рейс с пассажирами самолёт совершил 1 апреля 1977 г. В столицу Венгрии — Будапешт он летел из столицы Чехословакии — Праги. Ровно 17 лет он перевозил пассажиров. Но и потом был не списан, а переоборудован в грузовой самолёт.

Ил-18 эксплуатировался вплоть до 2010-х годов.

Модификации

За годы производства было выпущено несколько модификаций Ил-18, в том числе:

Ил-18А — базовая модель

Ил-18Б — модификация с увеличенной дальностью полёта

Ил-18В — модификация с улучшенным комфортом

Ил-18Е — модификация с двигателями АИ-20К

Ил-18Д — модификация с увеличенной пассажировместимостью

Факты

Ил-18 стал одним из самых массовых турбовинтовых самолётов в мире.

Ил-18 сыграл важную роль в развитии гражданской авиации СССР и других стран.

Несколько самолётов Ил-18 до сих пор находятся в лётном состоянии и используются для частных перевозок и экскурсионных полётов.

Вывод

Ил-18 был важным этапом в развитии советской гражданской авиации. Это был надёжный, экономичный и комфортабельный самолёт, который на протяжении многих лет обеспечивал пассажирские перевозки на авиалиниях средней и большой протяжённости.

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Ил-18. Посадка в Чкаловском