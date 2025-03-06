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Олег Артюков

Китай пообещал биться до конца в торговой войне с США

3:18
Экономика

Китай намерен продолжать принимать ответные меры против США в случае эскалации торговой войны со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на экономической пресс-конференции, организованной в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, проходящей в Пекине.

Китай, Закрытый город
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Китай, Закрытый город

Ван Вэньтао подчеркнул, что торговые конфликты не приносят побед никому, а политика протекционизма ведет лишь к экономическому тупику. Он отметил, что Китай уже ответил на одностороннее повышение тарифов со стороны США и готов продолжать защищать свои экономические интересы, если американская сторона не изменит свою стратегию, сообщает ТАСС.

"В торговой войне нет победителей, и протекционизм — это путь в никуда. В ответ на американские односторонние тарифы Китай принял необходимые контрмеры, если они (США) пойдут дальше по неверному пути, мы будем бороться до конца", — сказал Ван Вэньтао.

Несмотря на существующие разногласия, министр указал на значительный объём общих интересов между двумя крупнейшими экономиками мира и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества. По его мнению, взаимодействие Китая и США отвечает интересам как их собственных граждан, так и мирового сообщества.

Ван Вэньтао выразил надежду на возможность решения торговых споров посредством равноправного диалога и переговоров, а также призвал стороны искать компромиссы и находить взаимовыгодные решения.

В ответ на американскую тарифную политику Китай объявил о введении с 10 марта дополнительных пошлин в размере 10-15 процентов на ряд товаров сельскохозяйственного происхождения из США. В частности, пошлины в 15 процентов затронут такие продукты, как куриное мясо, пшеница, кукуруза и хлопок.

Для ряда других товаров, включая сорго, соевые бобы, свинину, говядину, рыбу, молочную продукцию, овощи и фрукты, установлены дополнительные пошлины в десять процентов.

Эти меры стали ответом на действия администрации американского президента Дональда Трампа, который ранее подписал указ о повышении тарифов на китайский импорт с 10 процентов до 20 процентов. Официальной причиной этого решения Вашингтон назвал недостаточные усилия Китая по борьбе с контрабандой синтетического опиоида фентанила.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира началась в 2018 году и сопровождается взаимными повышениями тарифов, введением экспортных ограничений и санкций в отношении ряда компаний.

Противостояние затрагивает ключевые отрасли, включая высокие технологии, энергетику и сельское хозяйство, оказывая влияние не только на США и Китай, но и на глобальные рынки.

Эксперты отмечают, что продолжение эскалации торгового конфликта может привести к серьёзным последствиям для мировой экономики, включая снижение темпов роста и дестабилизацию международной торговой системы.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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