Япония пригрозила США из-за пошлин

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что возможное распространение США высоких пошлин на сталь, алюминий и автомобили в отношении Японии может значительно усложнить инвестиции страны в американскую экономику.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Он отметил, что японская сторона намерена направить министра экономики, торговли и промышленности в США для переговоров с американскими коллегами. Япония вложила значительные средства в американскую экономику, создала тысячи рабочих мест, а присутствие японских компаний на территории США способствует выплате высоких зарплат.

Однако значительная часть этих средств зарабатывается внутри Японии, что делает потенциальные пошлины серьёзным препятствием для дальнейших инвестиций в американский рынок.

По словам Исибы, данный вопрос поднимался и в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что речь идет не только о выгоде японских компаний, но и о вкладе Японии в развитие американской экономики.

Премьер-министр заверил, что японское правительство будет последовательно, аргументированно и убедительно объяснять свою позицию американским партнёрам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести с 12 марта 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия, а с 2 апреля — такие же пошлины на автомобили.

Эти меры являются частью его политики защиты национальной промышленности, направленной на снижение зависимости от иностранных производителей и восстановление рабочих мест в обрабатывающей промышленности США. Введение пошлин соответствует общей линии Трампа на протекционизм, который он активно продвигал в ходе своего президентского срока.

Экспорт Японии в США составляет около 21 триллиона иен (примерно 140 миллиардов долларов), причем более трети этого объёма приходится на автомобили и транспортные средства.

На предприятиях, связанных с этим сектором, занято около 1,42 миллиона человек. Ужесточение торговых условий может нанести серьёзный ущерб как японским, так и американским компаниям, которые зависят от импорта японской продукции.

Ранее США ввели 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также дополнительные десятипроцентные пошлины на импорт из Китая.

Впрочем, сразу же после этого была взята пауза на месяц для дополнительных консультаций с властями Мексики и Канады. Которые ни к чему не привели, судя по тому, что пошлины всё-таки были введены в действие.

Также в феврале были введены 25-процентные пошлины на сталь и алюминий для всех стран, которые поставляют в США эту продукцию.