Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear

Китай создаёт международный депозитарий, не желая хранить свои ценные бумаги в европейских центрах, которые используются для политического давления на Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Деньги

Китай не хочет повторять ошибку ЦБ РФ

В течение последних трёх лет на Западе активно обсуждают, как конфисковать российские финансовые активы с наименьшими имиджевыми и другими потерями. Владимир Зеленский недавно прямо заявил, что замороженные российские 300 млрд долларов в европейских депозитариях и банках — это "наши деньги". Пока в ЕС реализован план по изъятию процентов от прибыли активов ЦБ РФ, а последнее предложение Франции касается возможности их конфискации "в случае нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня на Украине".

На этом фоне один из главных держателей ценных бумаг в западных юрисдикциях, объявленный главным конкурентом Запада Китай, начал продавать казначейские облигации США, уменьшив их объёмы до уровня 2009 года. Дошла очередь и до создания альтернативы Euroclear, главному депозитарию Европы, который печально известен своим участием в ограблении России.

В Гонконге создан международный депозитарий

Как сообщил президент валютного управления Гонконга Юй Вэйвэнь, Гонконгская фондовая биржа (HKEX) приступила к проекту модернизации Центрального подразделения денежных рынков (CMU), стремясь превратить его в крупнейший в Азии центральный депозитарий ценных бумаг. В октябре прошлого года была создана компания Clearing Limited, которая начала предоставлять соответствующие услуги с января этого года. 4 марта CMU и HKEX подписали меморандум о взаимопонимании с целью углубления сотрудничества "в оптимизации инфраструктуры ценных бумаг на рынке капитала Гонконга".

Намечены шаги по интернационализации юаня. Отмечается, что общая сумма офшорных облигаций в юанях, депонированных в CMU, увеличилась с приблизительно 263 млрд юаней в 2021 году до более чем 1 трлн юаней в 2024 году, то есть почти в четыре раза. Общая же сумма облигаций, находящихся на хранении в CMU, достигла рекордного уровня в эквиваленте 4,8 трлн гонконгских долларов к концу 2024 года.

Новая китайская платформа сможет поддерживать несколько валют и обеспечивать трансграничные платежи. Организаторы создадут удобный интерфейс для инвесторов, который поможет пользователям более удобно управлять своими инструментами с фиксированным доходом, а также акциями.

Такой шаг может иметь серьёзные последствия для мировой финансовой системы, особенно для европейских институтов, таких как Euroclear и Clearstream, которые контролируют 42 трлн и 20 трлн долларов, соответственно, предупреждает во вчерашней статье Financial Times.

Китай стал на правильный путь, и Россия должна ему последовать

Как сказал Pravda.Ru профессор, доктор экономических наук, председатель совета Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Игорь Костиков, надёжность американских и европейских депозитариев подвергается в мире сомнению после санкционирования активов ЦБ РФ.

Эксперт пояснил, что депозитарий хранит не деньги, это учётная запись о ценных бумагах. Обычно депозитарии получают дивиденды от компаний и пересылают их инвесторам. В связи с санкциями Euroclear эти деньги получает, но не пересылает, накапливая огромные ресурсы. В результате у депозитария возникает проблема "с очень высоким уровнем налогообложения, что может привести к банкротству".

Игорь Костиков считает, что в Китае выбрали очень правильный путь и их депозитарий готов к тому, чтобы быстро набрать обороты.

По мнению эксперта, российские ценные бумаги и счета российских инвесторов должны находиться в России. Однако "наши либералы" при вступлении в ВТО "всё переиграли", разрешив выход в западные депозитарии.

"У нас есть национальный депозитарий, который вполне в состоянии все эти функции выполнять. Решение о хранении ценных бумаг за рубежом — это было очень рисковое и неправильное решение", — сказал Игорь Костиков.

Уточнения

Депозита́рий — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющий услуги по учёту перехода прав собственности на ценные бумаги.



Це́нная бума́га — документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Ценные бумаги удобны в организации и функционировании коммерческих субъектов — акции, могут быть кредитными — облигации, векселя и т. д., либо платёжными средствами — чеки. Они обеспечивают упрощённую и оперативную передачу прав на материальные и иные ценности.



