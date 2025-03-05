Германия потеряла сотни миллиардов евро за пять лет

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Экономические потери Германии с 2020 года составили 735 миллиардов евро, что стало следствием пандемии COVID-19, конфликта на Украине и общей геополитической нестабильности. Такие данные приводит Институт экономики Германии в своем исследовании.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

Аналитики сравнили реальную динамику развития немецкой экономики с её гипотетическим сценарием, в котором отсутствовали бы пандемия, санкции и энергетический кризис, вызванный обострением отношений с Россией.

В результате они пришли к выводу, что за последние пять лет Германия потеряла 4,3 процента своего реального ВВП, что является рекордным падением за последние 25 лет.

В 2020 и 2021 годах пандемия и ограничительные меры нанесли ущерб экономике в размере 290 миллиардов евро. В 2023 году Германия недосчиталась потенциальных 145 миллиардов евро, а в 2024 году — 200 миллиардов евро.

Согласно данным Федерального статистического бюро Германии, экономика страны, являющейся крупнейшей в Евросоюзе и одной из ведущих промышленных держав мира, продолжает испытывать трудности. В 2024 году ВВП сократился на 0,2 процента, что стало вторым подряд годом рецессии.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис даже превзошел по масштабам потерь последствия мирового финансового кризиса 2008 года, когда экономика Германии сократилась на 4,1 процента ВВП.

Однако страна по-прежнему остается локомотивом экономики ЕС, благодаря своей мощной индустриальной базе, высокому уровню экспорта и сильной научно-технологической сфере.

Важнейшие отрасли, такие как автомобилестроение, машиностроение и химическая промышленность, продолжают адаптироваться к новым вызовам, включая переход на возобновляемые источники энергии и цифровизацию производства.

Тем не менее, растущие энергозатраты, ослабление потребительского спроса и снижение конкурентоспособности немецких предприятий на фоне глобальных изменений остаются серьёзными вызовами для крупнейшей экономики Европы.

В общем, с адаптацией есть проблемы. И весьма серьёзные. Недавно представители промышленных предприятий, расположенных на востоке Германии, выразили надежду на возобновление поставок российских энергоресурсов, если конфликт на Украине будет урегулирован.

Очевидно, что именно российские энергоресурсы во многом обеспечивали конкурентоспособность германской промышленности.