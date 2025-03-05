Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Германия потеряла сотни миллиардов евро за пять лет

Экономика

Экономические потери Германии с 2020 года составили 735 миллиардов евро, что стало следствием пандемии COVID-19, конфликта на Украине и общей геополитической нестабильности. Такие данные приводит Институт экономики Германии в своем исследовании.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

Аналитики сравнили реальную динамику развития немецкой экономики с её гипотетическим сценарием, в котором отсутствовали бы пандемия, санкции и энергетический кризис, вызванный обострением отношений с Россией.

В результате они пришли к выводу, что за последние пять лет Германия потеряла 4,3 процента своего реального ВВП, что является рекордным падением за последние 25 лет.

В 2020 и 2021 годах пандемия и ограничительные меры нанесли ущерб экономике в размере 290 миллиардов евро. В 2023 году Германия недосчиталась потенциальных 145 миллиардов евро, а в 2024 году — 200 миллиардов евро.

Согласно данным Федерального статистического бюро Германии, экономика страны, являющейся крупнейшей в Евросоюзе и одной из ведущих промышленных держав мира, продолжает испытывать трудности. В 2024 году ВВП сократился на 0,2 процента, что стало вторым подряд годом рецессии.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис даже превзошел по масштабам потерь последствия мирового финансового кризиса 2008 года, когда экономика Германии сократилась на 4,1 процента ВВП.

Однако страна по-прежнему остается локомотивом экономики ЕС, благодаря своей мощной индустриальной базе, высокому уровню экспорта и сильной научно-технологической сфере.

Важнейшие отрасли, такие как автомобилестроение, машиностроение и химическая промышленность, продолжают адаптироваться к новым вызовам, включая переход на возобновляемые источники энергии и цифровизацию производства.

Тем не менее, растущие энергозатраты, ослабление потребительского спроса и снижение конкурентоспособности немецких предприятий на фоне глобальных изменений остаются серьёзными вызовами для крупнейшей экономики Европы.

В общем, с адаптацией есть проблемы. И весьма серьёзные. Недавно представители промышленных предприятий, расположенных на востоке Германии, выразили надежду на возобновление поставок российских энергоресурсов, если конфликт на Украине будет урегулирован.

Очевидно, что именно российские энергоресурсы во многом обеспечивали конкурентоспособность германской промышленности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия промышленность
Обсудить
Новости Все >
Юрий Лоза отказался защищать попавшего в ДТП Буйнова
Этот канадский городок украл её сердце: девушка из Австралии раскрыла главный секрет Банфа
Космос против Земли: могут ли солнечные бури вызывать катастрофические землетрясения
План Дональда Трампа: политолог рассказал в чем заключается стратегия президента США в отношении Украины
Украла секрет у принцессы: Зара Тиндалл раскрыла тайну своего стиля — вот кто её вдохновляет
"Вы кто такой?" В Белгороде приняли губернатора за мошенника
Трамп смягчил позицию по Украине – Зеленский нашел ключ к сближению?
Рассаду или нет? Как правильно вырастить капусту в разных регионах
Инновационный холодильник от Xiaomi: функциональность, о которой вы не знали
Как не заработать диабет и варикоз на офисной работе — спасут эти упражнения
Сейчас читают
Мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой
Шоу-бизнес
Мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой Аудио 
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Авто
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Трамп разрушит экономику Евросоюза, чтобы приготовить США к войне с Китаем Любовь Степушова Диверсии в Крыму. Что приготовили украинские формирования Дмитрий Плотников Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Последние материалы
План Дональда Трампа: политолог рассказал в чем заключается стратегия президента США в отношении Украины
Украла секрет у принцессы: Зара Тиндалл раскрыла тайну своего стиля — вот кто её вдохновляет
"Вы кто такой?" В Белгороде приняли губернатора за мошенника
Трамп смягчил позицию по Украине – Зеленский нашел ключ к сближению?
Рассаду или нет? Как правильно вырастить капусту в разных регионах
Германия потеряла сотни миллиардов евро за пять лет
Инновационный холодильник от Xiaomi: функциональность, о которой вы не знали
Как не заработать диабет и варикоз на офисной работе — спасут эти упражнения
Секрет урожайной клубники: когда и как правильно сажать, чтобы получить много ягод
Сантиметры имеют значение: как недооценённый интервал превращается в аварию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.