Европейская комиссия приняла решение отложить публикацию дорожной карты, посвящённой постепенному отказу от российских ископаемых энергоносителей, включая природный газ, нефть и уголь.
Первоначально этот документ планировалось представить 26 марта, однако его выход был перенесён на неопределённый срок, сообщает агентство Bloomberg.
Задержка публикации вызвала кратковременные колебания цен на природный газ на европейском рынке. В частности, стоимость газа снизилась на 4,2 процента, но затем котировки восстановились до прежнего уровня. Это связано с тем, что рынок внимательно следит за действиями Еврокомиссии в рамках её стратегии по снижению зависимости от российских энергоресурсов.
По мнению независимого газового аналитика Тома Марцека-Мансера, перенос сроков публикации документа может сигнализировать о возможном пересмотре изначального плана полного отказа от российского газа к 2027 году.
Он также отметил, что Соединённые Штаты придерживаются прагматичного подхода к международной торговле энергоносителями, и поставки российского газа, в том числе сжиженного, могут быть частью более широких дипломатических договорённостей, направленных на разрешение конфликта в Украине.
Вообще говоря, в Европе уже существует план по достижению энергетической независимости. Это RePowerEU, представленный в мае 2022 года.
При его презентации было объявлено, что он направлен на ускоренное сокращение "зависимости" именно от российских энергоносителей и развитие альтернативных источников энергии. Ключевыми пунктами плана являются:
Несмотря на амбициозные цели, реализация плана сталкивается с трудностями, в том числе ростом цен на энергоресурсы, необходимостью значительных инвестиций и поиском новых поставщиков.
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