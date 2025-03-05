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Олег Артюков

Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского газа

2:49
Экономика

Европейская комиссия приняла решение отложить публикацию дорожной карты, посвящённой постепенному отказу от российских ископаемых энергоносителей, включая природный газ, нефть и уголь.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

Первоначально этот документ планировалось представить 26 марта, однако его выход был перенесён на неопределённый срок, сообщает агентство Bloomberg.

Задержка публикации вызвала кратковременные колебания цен на природный газ на европейском рынке. В частности, стоимость газа снизилась на 4,2 процента, но затем котировки восстановились до прежнего уровня. Это связано с тем, что рынок внимательно следит за действиями Еврокомиссии в рамках её стратегии по снижению зависимости от российских энергоресурсов.

По мнению независимого газового аналитика Тома Марцека-Мансера, перенос сроков публикации документа может сигнализировать о возможном пересмотре изначального плана полного отказа от российского газа к 2027 году.

Он также отметил, что Соединённые Штаты придерживаются прагматичного подхода к международной торговле энергоносителями, и поставки российского газа, в том числе сжиженного, могут быть частью более широких дипломатических договорённостей, направленных на разрешение конфликта в Украине.

Вообще говоря, в Европе уже существует план по достижению энергетической независимости. Это RePowerEU, представленный в мае 2022 года.

При его презентации было объявлено, что он направлен на ускоренное сокращение "зависимости" именно от российских энергоносителей и развитие альтернативных источников энергии. Ключевыми пунктами плана являются:

  • диверсификация поставок газа, включая рост импорта СПГ из США, Катара и других стран, а также увеличение поставок трубопроводного газа из Норвегии и Северной Африки;
  • развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветряная энергетика, с целью удвоения мощностей к 2030 году;
  • повышение энергоэффективности, включая стимулирование термомодернизации зданий и снижение потребления энергии в промышленности;
  • развитие водородной энергетики и использование водорода в качестве альтернативного энергоносителя;
  • улучшение инфраструктуры для хранения и транспортировки газа, включая строительство новых терминалов СПГ и модернизацию газопроводов.

Несмотря на амбициозные цели, реализация плана сталкивается с трудностями, в том числе ростом цен на энергоресурсы, необходимостью значительных инвестиций и поиском новых поставщиков.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы еврокомиссия поставки энергоресурсов
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