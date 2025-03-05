Трамп разрушит экономику Евросоюза, чтобы приготовить США к войне с Китаем

Трамп сделал репост высказывания Путина о том, что скоро Европа "встанет у ноги хозяина". Стало понятно, как он это будет делать и каковы его цели.
Евросоюз сейчас пытается всеми силами вернуть Соединённые Штаты в позицию спонсора Украины и гаранта своей безопасности, не понимая, что у Вашингтона есть собственные интересы.
Если кратко, то они следующие:
Чтобы это реализовать, надо разрушить оплот глобалистов в Европе. Для этого Трамп...
Особенно по первому пункту (пошлины) достанется Германии, так как в 2024 году её торговый профицит в торговле с США достиг рекордных 72 млрд долларов. Между тем немецкая экономика переживает затяжной спад из-за отказа от российских энергоресурсов, а учитывая, что экспорт составляет почти 50% её ВВП, то Германия не переживёт пошлины. Бундесбанк считает, что предложенные Трампом меры могут привести к сокращению экономики ФРГ на 1,5% в 2027 году.
Также пострадают другие тяжеловесы ЕС — Франция и Италия, которые имеют большой дефицит бюджета и долги, превышающие 6% от ВВП, поскольку спрос на их экспорт упадёт. Вспоминая как долговой кризис Греции едва не потопил ЕС, новые проблемы могут спровоцировать общеевропейскую рецессию и новый долговой кризис еврозоны. Это означает политическую нестабильность и приход к власти трампистов типа премьера Венгрии Виктора Орбана.
Последняя надежда Европы заключается в том, что Трамп должен осознать, что спад экономики в Европе не в экономических интересах США, потому что это якобы обрушит любимый им фондовый рынок. Однако два момента позволяют сделать вывод, что Трамп ничего не осознает.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства. Пошлина является одним из источников дохода государственного бюджета. е.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.