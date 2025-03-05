Трамп разрушит экономику Евросоюза, чтобы приготовить США к войне с Китаем

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Трамп сделал репост высказывания Путина о том, что скоро Европа "встанет у ноги хозяина". Стало понятно, как он это будет делать и каковы его цели.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

У США есть интересы, отличные от интересов Европы

Евросоюз сейчас пытается всеми силами вернуть Соединённые Штаты в позицию спонсора Украины и гаранта своей безопасности, не понимая, что у Вашингтона есть собственные интересы.

Если кратко, то они следующие:

не вступить в случайную ядерную войну с РФ,

заняться спасением собственной экономики с триллионными долгом и дефицитом бюджета,

притормозить развитие Китая как главного экономического и технологического конкурента, а также возможного противника в войне за Тайвань.

Чтобы это реализовать, надо разрушить оплот глобалистов в Европе. Для этого Трамп...

Введёт пошлины на европейские товары. Неделю назад он предупредил о вводе 25%-ных пошлин, а после того, как в ЕС пообещали "решительно и немедленно" отреагировать, дал понять вчера, 4 марта, в конгрессе, что эти смельчаки получат новую порцию тарифов, которые прежде всего затронут импорт в США стали и алюминия, автомобилей и фармацевтической продукции. Выведет США из НАТО или сократит участие до формального, сократив миллиардные траты на обеспечение безопасности Европы. Так или иначе "присоединит Гренландию", получив её полезные ископаемые и контроль над Арктикой. Перейдёт на общение с национальными лидерами, игнорируя Брюссель, способствуя расколу ЕС по Украине. Подберёт на неугодных европейских политиков компромат. Над ЕС висит тяжёлый груз воспоминаний, как американцы расправились с Домиником Стросс-Канном, действия которого на посту директора-распорядителя МВФ стимулировали транзит к полицентричной международной валютной системе и демонтаж монопольной роли доллара.

Трамп развалит экономики Германии и Франции

Особенно по первому пункту (пошлины) достанется Германии, так как в 2024 году её торговый профицит в торговле с США достиг рекордных 72 млрд долларов. Между тем немецкая экономика переживает затяжной спад из-за отказа от российских энергоресурсов, а учитывая, что экспорт составляет почти 50% её ВВП, то Германия не переживёт пошлины. Бундесбанк считает, что предложенные Трампом меры могут привести к сокращению экономики ФРГ на 1,5% в 2027 году.

Также пострадают другие тяжеловесы ЕС — Франция и Италия, которые имеют большой дефицит бюджета и долги, превышающие 6% от ВВП, поскольку спрос на их экспорт упадёт. Вспоминая как долговой кризис Греции едва не потопил ЕС, новые проблемы могут спровоцировать общеевропейскую рецессию и новый долговой кризис еврозоны. Это означает политическую нестабильность и приход к власти трампистов типа премьера Венгрии Виктора Орбана.

Последняя надежда Европы нереализуема

Последняя надежда Европы заключается в том, что Трамп должен осознать, что спад экономики в Европе не в экономических интересах США, потому что это якобы обрушит любимый им фондовый рынок. Однако два момента позволяют сделать вывод, что Трамп ничего не осознает.

Трамп вводит пошлины не столько для того, чтобы потопить "союзников", сколько для того, чтобы отменить подоходный налог в США, это его предвыборное обещание. Также за счёт этих поступлений сократится дефицит бюджета. То есть это долговременная политика. Он понимает, что предстоит война с Китаем, а ресурсов на это нет. Фондовый рынок — это бумажки, а сталелитейные заводы, верфи уехали в Китай или ЕС. Производственные цепочки по многим критически важным направлениям (чипы, химическая промышленность) начинаются или финализируются там же. Поэтому Трамп возвращает через пошлины производство в США. И это тоже долговременная политика.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства. Пошлина является одним из источников дохода государственного бюджета. е.



Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

