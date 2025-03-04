Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами

3:55 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

В рамках расширения международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг" из Индии через Иран и Узбекистан в Казахстан вышел первый контейнерный поезд.

Фото: wikimedia.org by Pravda.Ru Схема МТК "Север-Юг"

Узбекистан стал частью МТК "Север — Юг"

Как сообщают СМИ Казахстана, ранее контейнерные перевозки по этому маршруту успешно осуществлялись из порта Мундра в Индии до населённого пункта Сергели в Узбекистане. И вот от Сергели построена железнодорожная ветка до железнодорожной станции Сороковая в Казахстане (и далее в Россию).

Маршрут имеет протяжённость по морю 1585 километров (от Мундры до иранского порта Бендар-Аббас) и по железной дороге — 4300 километров. Узбекистан намерен в будущем создать условия для перенаправления части транзитных грузов по МТК "Север — Юг" через территорию Афганистана в Пакистан.

Торговля с Индией выходит на первый план

В связи с глобальной перестройкой торговли на пространстве Евразии торговля с Индией выходит стремительно на первый план. По оценкам, с 2022-го по 2023 год общий объём перевозок по МТК "Север — Юг" увеличился с 19 до 22,6 млн тонн. А в 2024 году — до 26,9 млн тонн, с прогнозом до 28,1 млн тонн в 2025 году. То есть в среднем грузооборот растёт на 20% в год.

Россия, Иран и Индия подписали соглашение по этому проекту 16 мая 2002 года. Их партнёрами стали Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Армения (пока только в проекте). И вот теперь присоединился Узбекистан.

Его ветка является частью так называемого восточного маршрута МТК "Север — Юг". В прошлом году по этому маршруту начались перевозки кузбасского угля в Индию. Западный маршрут с развилкой в Тегеране проходит через Азербайджан в Астрахань. В мае 2023 года было подписано межправительственное соглашение между Россией и Ираном о предоставлении Ирану кредита на строительство недостающего железнодорожного участка западной ветки Решт — Астара в размере 1,3 млрд евро. Реализация данного проекта обеспечит непрерывное железнодорожное сообщение на этом маршруте без перевалок груза на автотранспорт и позволит увеличить грузопоток до 15 млн тонн.

МТК "Север — Юг" станет конкурентом Суэцкому каналу

В Астрахань можно попасть также через иранские порты Каспийским морем. Уже сегодня 91% оборота портов Астраханской области приходится на грузы иранского направления. Дагестан — другой крупнейший бенефициар коридора, который получит наибольшие преимущества от модернизации торговых путей и инфраструктуры.

Аналитики прогнозируют, что улучшение транспортного сообщения между Россией, Центральной Азией, Ираном и Индией не только приведёт к увеличению объёмов их двусторонней торговли, а также снимет санкционные риски.

Позиционирование МТК "Север — Юг" как альтернативы традиционному маршруту Суэцкого канала является ещё одним важным преимуществом этого маршрута, в дополнение к тому факту, что он экономит значительное количество времени в пути. Согласно исследованию, проведённому Федерацией ассоциаций экспедиторов Индии (FFFAI), маршрут коридора "на 30% дешевле и на 40% короче традиционного маршрута через Суэцкий канал".

Уточнения

«Север — Юг» (NS) — международный транспортный коридор (МТК) между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (всего 11 стран).

