Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам активизировать поиски редкоземельных металлов на территории страны.
По его словам, Белоруссия должна уделить пристальное внимание недрам своей земли, поскольку такие ресурсы могут сыграть ключевую роль в будущем развитии государства, сообщает агентство БелТА.
Лукашенко отметил, что редкоземельные металлы стали "актуальнейшей темой" в последнее время, особенно на фоне обсуждений о возможной сделке между США и Украиной по совместной разработке украинских месторождений.
В связи с этим президент выразил уверенность, что и на территории Белоруссии могут находиться ценные элементы, необходимые для высокотехнологичной промышленности. Он поручил исследовать возможности добычи не только редкоземельных металлов, но и нефти, природного газа, а также других полезных ископаемых.
Президент также признал, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, а поиском редкоземельных металлов ранее практически никто не занимался. Он подчеркнул важность расширения геологических исследований и привлечения специалистов для проведения тщательной разведки.
Редкоземельные металлы играют стратегическую роль в мировой экономике, так как широко применяются в электронике, авиастроении, энергетике и оборонной промышленности. В странах бывшего СССР разведка и добыча этих элементов велась в основном в России, Казахстане и на Украине.
На территории России сосредоточены крупнейшие запасы редкоземельных металлов в регионе. Ключевые месторождения включают Ловозерское (Мурманская область) и Томторское (Якутия), которое считается одним из самых богатых в мире.
В Казахстане редкоземельные элементы встречаются в урановых месторождениях и разрабатываются в рамках государственной программы по добыче критически важных металлов. На Украине запасы РЗМ выявлены в Кировоградской, Днепропетровской и Житомирской областях, но их добыча остаётся на низком уровне.
Пока Белоруссия не числится среди стран с подтвержденными крупными запасами редкоземельных элементов, но Лукашенко рассчитывает, что в результате новых исследований ситуация может измениться.
Президент Белоруссии подчеркнул, что наличие собственных источников таких металлов обеспечит стране независимость в технологическом развитии и снизит зависимость от импорта.
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