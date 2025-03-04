Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Белоруссии

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам активизировать поиски редкоземельных металлов на территории страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Литий

По его словам, Белоруссия должна уделить пристальное внимание недрам своей земли, поскольку такие ресурсы могут сыграть ключевую роль в будущем развитии государства, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что редкоземельные металлы стали "актуальнейшей темой" в последнее время, особенно на фоне обсуждений о возможной сделке между США и Украиной по совместной разработке украинских месторождений.

В связи с этим президент выразил уверенность, что и на территории Белоруссии могут находиться ценные элементы, необходимые для высокотехнологичной промышленности. Он поручил исследовать возможности добычи не только редкоземельных металлов, но и нефти, природного газа, а также других полезных ископаемых.

Президент также признал, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, а поиском редкоземельных металлов ранее практически никто не занимался. Он подчеркнул важность расширения геологических исследований и привлечения специалистов для проведения тщательной разведки.

Редкоземельные металлы играют стратегическую роль в мировой экономике, так как широко применяются в электронике, авиастроении, энергетике и оборонной промышленности. В странах бывшего СССР разведка и добыча этих элементов велась в основном в России, Казахстане и на Украине.

На территории России сосредоточены крупнейшие запасы редкоземельных металлов в регионе. Ключевые месторождения включают Ловозерское (Мурманская область) и Томторское (Якутия), которое считается одним из самых богатых в мире.

В Казахстане редкоземельные элементы встречаются в урановых месторождениях и разрабатываются в рамках государственной программы по добыче критически важных металлов. На Украине запасы РЗМ выявлены в Кировоградской, Днепропетровской и Житомирской областях, но их добыча остаётся на низком уровне.

Пока Белоруссия не числится среди стран с подтвержденными крупными запасами редкоземельных элементов, но Лукашенко рассчитывает, что в результате новых исследований ситуация может измениться.

Президент Белоруссии подчеркнул, что наличие собственных источников таких металлов обеспечит стране независимость в технологическом развитии и снизит зависимость от импорта.