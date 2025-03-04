Торговые войны Трампа с Китаем, Мексикой и Канадой выгодны России

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Торговая война, развязанная США с Китаем, Мексикой и Канадой, имеет некоторые положительные последствия для РФ.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

Возможности Канады снабжать ВСУ упадут

США ввели с 14 марта 10-25%-ные пошлины на экспорт товаров из Китая, Канады и Мексики. Президент США Дональд Трамп заявил, что все три страны "не предприняли достаточных мер для прекращения потока фентанила и его прекурсоров в США".

Американские импортёры могут принять решение полностью отказаться от импорта из указанных стран, что поставит в трудное положение предприятия и ввергнет их экономики в рецессию, особенно это реально в отношении Канады и Мексики. Канада находится среди лидеров поставщиков оружия для ВСУ, и её проблемы не могут не радовать.

Премьер Джастин Трюдо уже объявил, что ответит 25%-ными пошлинами на американские товары стоимостью 275 млрд долларов в течение 21 дня. Но найти им альтернативу канадцам будет трудно (сложная логистика), придётся самим "съедать" повышение цен. Также шли разговоры о запрете на продажу в США канадского никеля (50% американского импорта). И это хорошая новость для российского "Норильского никеля". США могут на фоне разворачивающихся торговых войн начать отменять санкции в отношении российских металлов и энергоносителей, чтобы замещать ими выпадающие объёмы.

Китайские импортёры найдут замену американским товарам в России

Китай соглашений с США не искал, а ответил так же, как и месяц назад, — введением тарифов в размере 10-15% на импорт из США мяса курицы, пшеницы, кукурузы, хлопка, сорго, соевых бобов, свинины, говядины, фруктов, овощей и молочных продуктов. По сохранению импорта этих товаров существовало соглашение с Трампом по итогам переговоров в период его первой каденции. Китай тогда обязался его поддерживать в обмен на отказ Вашингтона от ввода новых пошлин.

Теперь китайские поставщики будут искать других экспортёров, и у них есть опыт первой торговой войны, когда они нашли замену американским нефти и продовольствию в России. Российские предприятия, несомненно, выйдут к ним с новыми конкурентными предложениями. Хорошие перспективы у российского экспорта пшеницы, курятины, овощей, "молочки", свинины.

Оружие, предназначенное Украине, пойдёт в Мексику

Что касается Мексики, то президент Клаудиа Шейнбаум ранее поручила своему министру экономики принять ответные тарифные и нетарифные меры, которые, как ожидается, будут включать ответные пошлины на американские товары, ввозимые в Мексику. В основном это нефть и газ, машины и оборудование и сельхозпродукция. Но Мексика больше других склонна не отвечать США симметрично, это для неё смертельно опасно. Если Мехико будет настаивать, то спровоцирует военную операцию США на земле против мексиканских картелей.

Пентагон недавно отправил ещё пять тысяч солдат на оборону южной границы США и делает воинственные заявления. Это означает, что деньги, оружие и БМП, которые предназначались Киеву, отправятся на войну с картелями в Мексику.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков (наступательная торговая война) или предотвращения торговой «оккупации» национальной экономики (оборонительная торговая война).



По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



