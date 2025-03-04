Минфин Франции против изъятия замороженных активов России

Глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что изъятие замороженных российских активов, находящихся на Западе, противоречит нормам международного права.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Сена

По его словам, эти активы принадлежат, в том числе, Центробанку России, а поскольку Франция не находится в состоянии войны с Россией, конфискация подобных средств будет нарушением международных соглашений.

Ломбар также отметил, что в случае достижения мирного соглашения между сторонами конфликта эти активы могли бы быть использованы для восстановления Украины.

Таким образом, Франция выступает против их конфискации в одностороннем порядке, но не исключает возможности их направленного использования в рамках политического урегулирования.

Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что возможность изъятия российских активов рассматривается как один из рычагов давления Евросоюза на Москву.

А французский евродепутат Рафаэль Глюксман призвал ЕС конфисковать 209 миллиардов евро российских активов с целью их дальнейшего использования для поддержки Украины.

Тем временем, по данным газеты Financial Times, Франция предложила альтернативный вариант: использовать замороженные российские активы не напрямую, а в качестве обеспечения финансовых гарантий безопасности для Украины. Согласно источникам издания, эта инициатива была положительно воспринята рядом европейских стран, однако окончательного консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось.

Лидер немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил готовность рассмотреть возможность поддержки данного предложения. Это свидетельствует о том, что обсуждение вопроса о судьбе российских активов продолжается на различных уровнях, включая европейские институты и национальные правительства ведущих стран ЕС.

Ситуация с замороженными российскими активами остаётся одной из ключевых тем международной политики. По данным Еврокомиссии, общая сумма таких активов, включая как государственные, так и частные средства, составляет более 300 миллиардов евро.

В основном они размещены в финансовых учреждениях ЕС, Великобритании, США и других западных странах. При этом значительная часть этих средств принадлежит Центральному банку РФ, что создает юридические сложности при их возможной конфискации.

Вопрос о дальнейшей судьбе этих активов вызывает разногласия среди западных стран. Одни выступают за их полный перевод в пользу Украины, другие предлагают более осторожные подходы, включая временное использование процентов от замороженных средств или предоставление Украины кредитов под их залог.

Международные юридические организации и эксперты также предупреждают, что незаконная конфискация активов может подорвать доверие к западным финансовым системам и создать прецедент, который в будущем может быть использован против самих стран Запада.