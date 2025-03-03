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Олег Артюков

Турция срочно задействовала все маршруты доставки газа

3:15
Экономика

Текущий отопительный сезон в Турции сопровождается серьёзными трудностями из-за резкого снижения выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

По сравнению с предыдущим годом производство энергии на гидрогенерации сократилось вдвое, что привело к необходимости увеличения использования природного газа, в том числе его импорта, для покрытия энергетического баланса страны.

На данный момент все газопроводные маршруты поставок работают на предельной мощности. Россия (через "Газпром") и Азербайджан поставляют Турции максимально возможные объёмы газа по существующей инфраструктуре.

В то же время поставки из Ирана сократились, что характерно для зимнего периода. Это связано с повышенным внутренним спросом на газ в самом Иране, а также возможными техническими проблемами на трубопроводах.

Для компенсации нехватки газа Турция активно наращивает импорт сжиженного природного газа. В период с июня по октябрь 2024 года основным источником СПГ оставался Алжир, с которым у страны заключен долгосрочный контракт.

Однако с ноября Турция начала закупать значительные объёмы на спотовом рынке, преимущественно американский СПГ, что делает поставки более дорогими. В ноябре страна импортировала около 1 млн тонн СПГ, а в декабре объём достиг рекордных 2,3 млн тонн — наибольший показатель в истории Турции.

Согласно данным Министерства энергетики США, в ноябре и декабре 2024 года Турция стала крупнейшим национальным покупателем американского СПГ. Однако по мнению аналитиков, часть закупленного газа могла быть перепродана на другие рынки в рамках трейдинговых операций.

Помимо США, среди поставщиков спотового СПГ в Турцию в ноябре и декабре Совет по регулированию энергетического рынка Турции называет Россию (две партии в декабре), Испанию (реэкспорт), Нигерию, Экваториальную Гвинею и Норвегию. Это указывает на диверсификацию источников поставок и стремление Турции минимизировать риски, связанные с возможными перебоями в газоснабжении.

Оперативные данные национальной энергетической биржи EPIAS свидетельствуют о том, что в январе и феврале 2025 года Турция продолжает активно импортировать газ. Основным фактором остается низкий уровень производства электроэнергии на гидроэлектростанциях, вызванный недостаточностью водных ресурсов.

Кроме того, страна активно расходует запасы газа из подземных хранилищ, что может привести к необходимости значительного увеличения закупок в летний период для их восполнения.

В частности, крупнейшее газохранилище Турции — Силеври — уже задействовано на высокой мощности. Восстановление запасов летом 2025 года потребует дополнительного импорта, что создаст дополнительные нагрузки на рынок СПГ и газопроводные маршруты.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы спг импорт турция поставки энергоресурсов
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