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Олег Артюков

Китай готовит дополнительные пошлины на товары из США

3:28
Экономика

Пекин рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на американские сельскохозяйственные и продовольственные товары в качестве ответных мер на действия Вашингтона, сообщает китайская государственная газета Global Times со ссылкой на источники в правительстве.

Банк развития Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Повелитель Викимедиа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк развития Китая

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 4 марта дополнительный десятипроцентный тариф на китайские товары, что стало очередным шагом в эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. По информации источников издания, китайские власти анализируют возможные ответные меры, среди которых рассматриваются как повышение тарифов, так и другие ограничения на импорт американской продукции.

Сельскохозяйственные и продовольственные товары из США — соевые бобы, кукуруза, мясо и морепродукты — вероятно, окажутся в центре внимания новых китайских контрмер. Китай является крупнейшим мировым покупателем американской сои, и в предыдущие годы тарифные ограничения уже наносили серьёзный ущерб американским фермерам, особенно в штатах, ориентированных на экспорт агропродукции.

В Министерстве коммерции КНР на фоне новых угроз со стороны США заявили, что Пекин примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов. Ведомство также выразило надежду, что американская сторона воздержится от дальнейшей эскалации конфликта и вернется к конструктивному диалогу, основанному на принципах взаимного уважения и равноправия.

Ранее Дональд Трамп уже подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. В частности, пошлины на китайскую продукцию были увеличены на десять процентов дополнительно к уже существующим тарифам, которые стали частью жесткой экономической политики США в отношении КНР.

В ответ на эти действия Китай 10 февраля объявил о введении дополнительных пошлин в размере 15 процентов на уголь и сжиженный природный газ из США, а также десять процентов на ряд других американских товаров, включая автомобили и химическую продукцию. Этот шаг стал частью стратегии Пекина по защите национальной экономики и диверсификации источников поставок ключевых товаров.

По мнению экспертов, новый раунд торговой войны может серьёзно повлиять на глобальные рынки, спровоцировать нестабильность в международной торговле и замедлить экономический рост обеих стран.

Заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при Министерстве коммерции КНР Бай Мин в интервью РИА "Новости" отметил, что текущая эскалация конфликта свидетельствует о начале нового этапа торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном.

Аналитики также предупреждают, что введение новых тарифов может привести к дальнейшему снижению объёмов двусторонней торговли и ухудшению инвестиционного климата.

Стоит отметить, что развитие торгового конфликта между США и Китаем остается одним из ключевых факторов, влияющих на мировую экономику. Его дальнейшее обострение может привести к серьёзным последствиям как для самих участников, так и для глобального рынка в целом.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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