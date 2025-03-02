Замена устаревшего советского Ан-26. В РФ собрали первый фюзеляж для пассажирской Ладоги

В Самаре завершено изготовление фюзеляжа для первого регионального самолёта "Ладога".
Готовые фюзеляж 44-местного российского лайнера уедет в Екатеринбург на завод гражданской авиации для окончательной сборки.
По прогнозам, серийная сборка нового самолёта "Ладога" ТВРС-44 произойдёт в сентябре этого года. В серийный выпуск непосредственно воздушные машины выйдут в 2028-м году. "Ладога" разработана для замены устаревших самолётов Як-40, Ан-24/26 и Ан-140.
Турбовинтовой самолет "Ладога" — это перспективный российский региональный самолёт, разрабатываемый Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Он предназначен для замены устаревших "Антоновых", которые до сих пор используются на местных авиалиниях.
Чуть подробнее о моторах. Силовая установка разработана на базе двигателя для Ил-114-300. Он сертифицирован в конце 2022 года. Мощность мотора — 2400 лошадиных сил, но она автоматически увеличивается до 2600 лошадиных сил при отказе одного из двигателей.
Особенность мотора ТВ7-117СТ-02 — электрический запуск от стартер-генератора и замкнутая масляная система с маслянным радиатором, смонтированным на движке. Стендовые испытания опытного образца силового агрегата начаты в 2024 году.
Универсальность — самолёт "Ладога" предназначен для пассажирских, грузовых и грузопассажирских перевозок.
Эксплуатация в сложных условиях. Самолёт разрабатывается с учётом эксплуатации в труднодоступных регионах с суровыми климатическими условиями.
Использование современных материалов и технологий обеспечивают высокую топливную эффективность и комфорт для пассажиров.
Российские комплектующие — самолёт создаётся с максимальным использованием российских компонентов, включая двигатели.
Лайнер также имеет широкий проход в салоне (по сравнению с аналогами) и низкие эксплуатационные затраты.
Основная цель проекта — обеспечить современным и надёжным самолётом местные (региональные) авиалинии, особенно в отдалённых областях России.
Самолет разрабатывается по заказу Минпромторга РФ. "Ладога" должна занять лидирующие позиции в классе турбовинтовых региональных самолётов. На данный момент построен фюзеляж первого опытного образца самолёта.
Лайнер "Ладога" станет важным элементом развития местных авиаперевозок в России. Ориентировочная стоимость одного самолёта составляет около 12 млн долларов США (по оценкам на 2021 год).
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