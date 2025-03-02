Замена устаревшего советского Ан-26. В РФ собрали первый фюзеляж для пассажирской Ладоги

4:05 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В Самаре завершено изготовление фюзеляжа для первого регионального самолёта "Ладога".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолёт "Ладога"

Готовые фюзеляж 44-местного российского лайнера уедет в Екатеринбург на завод гражданской авиации для окончательной сборки.

По прогнозам, серийная сборка нового самолёта "Ладога" ТВРС-44 произойдёт в сентябре этого года. В серийный выпуск непосредственно воздушные машины выйдут в 2028-м году. "Ладога" разработана для замены устаревших самолётов Як-40, Ан-24/26 и Ан-140.

О чём речь

Турбовинтовой самолет "Ладога" — это перспективный российский региональный самолёт, разрабатываемый Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Он предназначен для замены устаревших "Антоновых", которые до сих пор используются на местных авиалиниях.

Основные характеристики

Вместимость: 44 пассажира,

Дальность полёта: до 2200 км с максимальной загрузкой, до 5500 км — максимальная дальность,

Крейсерская скорость: 480 км/ч,

Максимальная дальность полёта: 2200 км,

Практический потолок: 7200 м,

Двигатели: два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-02,

Взлётно-посадочная полоса: возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах длиной от 800 метров до 1,5 км.

Чуть подробнее о моторах. Силовая установка разработана на базе двигателя для Ил-114-300. Он сертифицирован в конце 2022 года. Мощность мотора — 2400 лошадиных сил, но она автоматически увеличивается до 2600 лошадиных сил при отказе одного из двигателей.

Особенность мотора ТВ7-117СТ-02 — электрический запуск от стартер-генератора и замкнутая масляная система с маслянным радиатором, смонтированным на движке. Стендовые испытания опытного образца силового агрегата начаты в 2024 году.

Особенности и преимущества самолёта

Универсальность — самолёт "Ладога" предназначен для пассажирских, грузовых и грузопассажирских перевозок.

Эксплуатация в сложных условиях. Самолёт разрабатывается с учётом эксплуатации в труднодоступных регионах с суровыми климатическими условиями.

Использование современных материалов и технологий обеспечивают высокую топливную эффективность и комфорт для пассажиров.

Российские комплектующие — самолёт создаётся с максимальным использованием российских компонентов, включая двигатели.

Лайнер также имеет широкий проход в салоне (по сравнению с аналогами) и низкие эксплуатационные затраты.

Текущее состояние и перспективы

Первый полёт "Ладоги" запланирован на 2024 год.

Серийные поставки планируется начать с 2028 года.

"Ладога" рассматривается как крайне востребованный самолёт для развития региональных авиаперевозок в России.

Цель разработки

Основная цель проекта — обеспечить современным и надёжным самолётом местные (региональные) авиалинии, особенно в отдалённых областях России.

Дополнительная информация

Самолет разрабатывается по заказу Минпромторга РФ. "Ладога" должна занять лидирующие позиции в классе турбовинтовых региональных самолётов. На данный момент построен фюзеляж первого опытного образца самолёта.

Вывод

Лайнер "Ладога" станет важным элементом развития местных авиаперевозок в России. Ориентировочная стоимость одного самолёта составляет около 12 млн долларов США (по оценкам на 2021 год).

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ТВРС-44 "Ладога", когда в небе?