На востоке Германии хотят восстановления поставок газа из России

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые промышленные предприятия, расположенные на востоке Германии, надеются на возобновление поставок газа из России в случае достижения устойчивого мирного соглашения по конфликту на Украине.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

По мнению промышленников в регионе, усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине вселяют оптимизм, сообщает агентство Bloomberg.

Возобновление поставок из России позволило бы бизнесу в Германии, столкнувшемуся с множеством проблем из-за роста цен на энергоносители после отказа от российского газа, восстановить свою конкурентоспособность.

Глава одного из крупнейших немецких химических предприятий Infraleuna GmbH Кристиан Гюнтер считает, что поставки дешёвого трубопроводного газа могли бы улучшить экономическую ситуацию в Германии. Это стало бы логичным следствием достижения мирного соглашения по Украине. Рост промышленного потенциала Германии особенно важен, если Германия намерена оказывать помощь Украине в её восстановлении, отметил Гюнтер.

"Если мы сможем достичь мира и обрести долгосрочное доверие в том, что Европа не подвергнется угрозам со стороны России, мы также должны быть открыты для обсуждения будущих поставок российского газа", — заявил Bloomberg министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце (ХДС).

Научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн считает, что возобновление небольших поставок трубопроводного газа из России могло бы снизить цены на топливо в Европе. Для этого можно было бы использовать транзит через Украину и сохранившуюся ветку "Северного потока".

Однако процесс возобновления поставок не может быть быстрым, так как многие компании уже переориентировались на сжиженный природный газ из других стран. И эти поставки в перспективе также будут увеличиваться.

Кроме того, заключение новых контрактов с российскими поставщиками газа заняло бы длительное время, учитывая необходимость согласования новых условий, добавляет Стерн.

Германия отказалась от поставок российских энергоресурсов в феврале 2022 года. Также ФРГ не получает газ по "Северным потокам", которые были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, а один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приёму сжиженного природного газа.

Между тем, несмотря на увеличение поставок СПГ, ему трудно конкурировать по цене с трубопроводным газом, который поставлялся из России. И который во многом обеспечивал конкурентоспособность германской промышленности.