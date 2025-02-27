Китай утверждает, что у него есть ответы на адские американские санкции. Но не всё так просто

3:54 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Китай задаётся вопросом, а выдержит ли он санкции США в случае начала силового воссоединения с Тайванем. И на этот счёт есть разные мнения.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Как Китай ответит США на заморозку 3 триллионов долларов

Вопрос об ответе на санкции США не праздный, пишет издание Sohu. Если Китай прибегнет к "военному воссоединению" Тайваня с материковой частью страны, то США будут подавлять экономику Китая, как они это делали в отношении России.

Издание считает, что это будет не только отключение от системы SWIFТ, что можно назвать "финансовой ядерной бомбой", но и заморозка китайских золото-валютных резервов (ЗВР), которые составляют в западных банках более 3 триллионов долларов.

Аргументы американских экспертов кажутся угрожающими, пишет Sohu, однако они игнорируют ключевой факт о том, что общий объем западных инвестиций в Китай достигает 3,6 трлн долларов, и ведущие позиции в нем занимают страны Европы и Америки.

"Это означает, что как только западный мир попытается заморозить зарубежные активы Китая, их собственные инвестиции в Китае также столкнутся с огромными рисками", — указывает автор статьи.

Кроме того, Китай может ответить эмбарго на важнейшую продукцию, от которой Запад зависим. Это например основное сырьё для чипов — кремниевые пластины, при этом доля Китая в их мировом производстве составила более 95% в прошлом году.

"Несмотря на то, что Соединенные Штаты обладают большим количеством редкоземельных металлов, а также минералами, которые они сейчас "выманили" у Украины, у них нет полной промышленной цепочки, что затрудняет их эффективную разработку", — делает вывод Sohu.

Китай должен сдаться США, чтобы потом не стоять на коленях

Однако в Китае есть и другие мнения. "Китай должен немедленно сдаться Соединенным Штатам, чтобы потом не стоять на коленях", — считает эксперт по безопасности жизни и имущества одного из технологических центров в Пекине Ма Чэнь. Он опубликовал свою статью в соцсети Weibo в 2018 году, но её до сих пор обсуждают в Китае больше в негативном плане. Аккаунт автора заблокирован, но в интернете можно найти отрывки.

Ма Чэнь считает, что Китай далёк от того времени, когда сможет открыто противостоять США. Автор пишет, что если Microsoft прекратит поддержку своих операционных систем, уйдут Apple и Google, то тогда в Китае "банки вернутся к использованию калькуляторов, больницы к эпохе наблюдения и расспросов, школы — написания на доске мелом, кассовые компьютеры встанут, телевизионные станции закроются, а логистика вернётся к эпохе курьеров, разъезжающих на велосипедах.

По его словам, все существующие корневые серверы интернета находятся в Соединенных Штатах.

"Знайте своё место и не ссорьтесь с Соединенными Штатами", — призывал автор.

Есть мнение в Китае, что его выводы правильные, хотя рисуют наихудший сценарий противостояния Китая и США.

Китай готовится к худшему сценарию

Надо сказать, что за последние пять лет ситуация сильно изменилась. Cогласно статистике, Китай снизил свою зависимость от западных технологий до 32%. Huawei SMIC совершил прорыв в области высокотехнологичных чипов и создания собственной операционной системы, а система ИИ DeepSeek показала, что и с "довоенным" запасом чипов фирмы Nvidia, китайцы могут творить высокие технологии и недорого. Однако в Китае признают, что проблемы, описанные Ма Ченем, до конца не решены, поэтому операция на Тайване откладывается.

Уточнения

Полупроводнико́вая пласти́на — полуфабрикат в технологическом процессе производства полупроводниковых приборов, микросхем и фотогальванических элементов.Изготавливается из монокристаллов германия, кремния, карбида кремния, арсенида и фосфида галлия и других полупроводниковых материалов.





Чип— одно из названий микросхемы.



Междунаро́дно-правовы́е са́нкции — коллективные или односторонние принудительные меры (санкции), применяемые государствами или международными организациями к государству, нарушившему нормы международного права.

