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Олег Артюков

Страны БРИКС наметили главные направления сотрудничества в 2025 году

Экономика

Руководители финансовых ведомств стран БРИКС определили ключевые направления сотрудничества на 2025 год, уделив особое внимание вопросам экономической интеграции и финансовой безопасности.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Среди приоритетных задач обозначены расширение расчётов в национальных валютах, укрепление взаимодействия между финансовыми рынками государств-участников, а также повышение уровня информационной безопасности в финансовом секторе, говорится в сообщении Банка России.

Первая в 2025 году встреча заместителей управляющих центральных банков и министров финансов стран БРИКС состоялась в Кейптауне (ЮАР). Организатором мероприятия выступила Бразилия, являющаяся председателем объединения в этом году. Встреча была проведена в рамках заседаний "Группы двадцати" (G20) и объединила представителей всех стран-членов БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а также новых участников — Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии и Индонезии.

В ходе обсуждений делегаты подчеркнули важность финансового сотрудничества между странами БРИКС, особенно на фоне глобальных изменений в мировой экономике.

В числе главных тем — развитие механизмов расчётов в национальных валютах, что позволит снизить зависимость от доллара и евро, а также повысить устойчивость экономик стран объединения к внешним санкционным и финансовым рискам. В этом контексте был затронут вопрос создания единой платёжной системы БРИКС, способной обеспечить удобные трансграничные операции для бизнеса и государственных структур.

Кроме того, обсуждались перспективы углубления сотрудничества между фондовыми и товарными биржами стран БРИКС, что может привести к увеличению объёмов взаимных инвестиций. Особое внимание уделили развитию цифровых финансовых технологий, включая использование цифровых валют центральных банков и развитие финансовых платформ на основе блокчейна. По мнению экспертов, такие шаги позволят повысить прозрачность и безопасность международных расчётов.

Важной частью повестки стал вопрос информационной безопасности в финансовом секторе. Представители стран БРИКС выразили готовность к укреплению сотрудничества в области кибербезопасности, что особенно актуально в условиях роста киберугроз и хакерских атак на финансовые учреждения.

Как отметили в Центробанке России, в 2025 году в центре внимания также окажутся вопросы переходного финансирования — разработки механизмов поддержки экономики в условиях глобальных экономических вызовов — и развитие инновационных финансовых инструментов.

Результаты заседания в Кейптауне станут основой для дальнейшей работы профильных ведомств стран БРИКС. Они также будут вынесены на обсуждение в ходе саммита объединения, который состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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