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Олег Артюков

Алжир резко сократил импорт французской пшеницы, предпочитая российскую

Экономика

Франция традиционно занимает лидирующие позиции в Европе по производству и экспорту пшеницы. Ежегодно страна экспортирует миллионы тонн зерна, что приносит значительный доход её сельскохозяйственному сектору.

Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле
Фото: unsplash.com by meriç tuna, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле

Особенно выгодные торговые отношения Франция выстроила со странами Магриба, среди которых ключевым партнёром является Алжир. Долгие годы это североафриканское государство оставалось крупнейшим покупателем французской мягкой пшеницы, закупая до пяти миллионов тонн ежегодно.

Этот объём составлял около половины всего французского экспорта за пределы ЕС. Кроме того, торговый обмен между двумя странами имел взаимовыгодный характер, поскольку Алжир в ответ поставлял Франции природный газ, обеспечивая энергетическую стабильность страны.

Однако в последние годы ситуация начала меняться, и сотрудничество двух стран в аграрной сфере стало давать сбои. Причиной этих перемен стало усиление конкуренции со стороны России, которая активно наращивает экспорт зерна на мировой рынок.

Согласно данным французского телеканала TV5 Monde, в период с июля по декабрь 2024 года в Алжир было отправлено всего одно судно с французской пшеницей.

Более того, в октябре того же года французские поставщики зерна не получили приглашения на тендер, организованный Алжирским государственным управлением по зерновым культурам, хотя ранее были его постоянными участниками, говорится в материале (перевод АБН24).

Алжир впервые начал импортировать российскую пшеницу в 2016 году. В то время Россия активно инвестировала в развитие сельского хозяйства и модернизацию аграрного сектора, что позволило ей выйти в лидеры мирового экспорта зерновых.

В последующие годы объёмы поставок российского зерна в североафриканскую страну постоянно увеличивались. Основным фактором роста спроса на российскую пшеницу стало её высокое содержание белка, что улучшает хлебопекарные свойства муки. Кроме того, российская продукция оказалась более доступной по цене по сравнению с французской.

Для Франции потеря такого крупного рынка сбыта, как Алжир, является серьёзным ударом по аграрной отрасли, так как она вынуждена искать альтернативных покупателей. В сложившейся ситуации Париж вынужден пересматривать свою аграрную политику и искать новые пути для сохранения конкурентоспособности французского зерна на мировом рынке.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы алжир импорт франция пшеница
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