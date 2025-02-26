Защита урожая: отрасль производства средств защиты растений сталкивается не только с чрезмерным импортом, но и внутренними ограничениями

3:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году российские сельхозпроизводители столкнулись с тяжелыми погодными условиями, которые негативно повлияли на урожай. Несмотря на это, итоговый результат по многим культурам оказался если не рекордным, то близким к этому значению. Но в 2025 году ситуация может не просто повториться, а даже ухудшиться. А значит повышается значение отрасли производства средств защиты растений (СЗР).

Фото: commons.wikimedia.org by Shree Krishna Dhital, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пшеницу обычно выращивают во многих частях Непала и мира

Какая текущая ситуация на рынке СЗР — рассказываем в материале.

Рекордный урожай

В 2024 году российские аграрии собрали около 128 млн тонн зерновых (пшеница, рожь и другие), рассказывала министр сельского хозяйства Оксана Лут в конце января. Это не самый рекордный урожай в истории современной России — в прошлом году сельхозпроизводители вырастили и вовсе 147 млн тонн. Но Лут уточнила — 2024 год оказался одним из самых тяжелых с точки зрения погодных условий.

По отдельным культурам и вовсе удалось установить новые рекорды. Например, урожай сои составил 7 млн тонн, против 6,7 млн тонн в позапрошлом году, а урожай рапса — 4,7 млн тонн против 4,2 млн тонн. Рекордными оказались и показатели по рису — 1,2 млн тонн.

Еще в конце декабря Росстат опубликовал предварительные итоги уборочной кампании в России 2024 году. Самые высокие темпы роста у не самой популярной культуры — льна-долгунца. Его сборы выросли почти на 30%.

Химическая защита урожая

Один из факторов повышения урожайности — применение средств защиты растений, считают в Минсельхозе. По данным Россельхозцентра в прошлом году препаратами обработали 76,03 млн га. Учитывая, что российские аграрии, по данным Росстата, в 2024 году совокупно всеми культурами засеяли чуть более 80 млн га, получается, что 95% посевов обрабатывали пестицидами.

Болезни и вредители могут привести к потери 15-20% от урожая, оценивают в Кубанском ИКЦ. То есть, если провести простые математические вычисления, СЗР только в прошлом году позволили сохранить как минимум 20-30 млн тонн различных культур.

Защита требовалась. По данным Россельхозцентра в прошлом году саранча была зафиксирована на 3,2 млн га посевных. Другой вредитель — луговой мотылек — на площади 995,2 тыс. га. Разнообразные мышевидные грызуны — на 2,7 млн га.

Как писали "Известия" в самом начале февраля 2024 года, сегодня в России насчитывается 1182 вредоносных фактора (529 вредителей, 219 болезни, 434 сорняка). Каждый из них — потенциальная угроза урожаю. Россельхозцентр отмечает рост угроз по всем объектам наблюдения от 30% до 50%. Очевидно, что без СЗР полноценный урожай вырастить не получится.

Российская агрохимия на страже

У России высокая самообеспеченность пестицидами. По оценкам исполнительного директора Российского союза производителей химических средств защиты (РСП ХСЗР) Владимира Алгинина, на российскую продукцию приходится 75% рынка по итогам 2024 года. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 3%.

Если брать длительный отрезок, то с 2010 года объем производства средств защиты растений в России вырос в 6,2 раза и в прошлом году достиг почти 180 тыс. тонн. Объемы импорта непрерывно снижаются с 2017 года — с 78,2 тыс тонн до 52,2 тыс тонн в 2024 году. При этом совокупная потребность — около 240 тыс. тонн.

В соответствии с задачами от руководства страны к 2030 году, согласно национальному проекту "Новые материалы и химия", на российские пестициды должно приходиться не менее 90% отечественного рынка.

Препятствия внешние, препятствия внутренние

Как и многим процессам внутри России, дополнительный импульс развития собственного производства СЗР дала геополитическая обстановка, рассказывал глава Орловского представительства "Щелково Агрохим" Виктор Титов. По его словам, уже сегодня мощности российских компаний позволяют выпускать порядка 400 тыс. тонн агрохимии в год при том, что потребление внутри страны не превышает 240 тыс. тонн.

С ним соглашается и Владимир Алгинин. Потенциальной мощности российских компаний достаточно, чтобы обеспечить в полном объеме потребление. Но иностранная продукция продолжает занимать около 25% рынка.

Заместить иностранные пестициды мешает не только привычка сельхозпроизводителей использовать те препараты, которые они применяли ранее, но и высокая цена регистрации. Еще в 2022 году "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в среде производителей пестицидов писал — итоговая стоимость обязательных исследований для СЗР может варьироваться от 7-8 млн руб. до десятков миллионов рублей. Сейчас регистрация варьируется от 30 до 100 млн руб.

Это проблема многоуровневая — во-первых, она ограничивает производителей в возможности разрабатывать новые, более эффективные пестициды и химикаты, а значит, активнее замещать импортную продукцию. Во-вторых, дорогая регистрация транслируется в цену СРЗ для аграриев, а затем хоть и отчасти, но перекладывается в цену продукции для конечных потребителей. То есть, в стоимость товаров на полках магазинах.

Минсельхоз комплексно прорабатывает вопрос с импортом и дороговизной регистрации. Еще в 2023 году Минсельхоз начал активно обсуждать квотирование импортных препаратов. Как писали в РБК, министерство направило в Минпромторг письмо с предложением ввести эту меру для рассмотрения на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. В самом конце 2024 года стало известно о планах облегчить регистрацию новых пестицидов.

Защиту отечественного рынка от иностранных пестицидов ждут и производители, регулярно направляли такие предложения в Минсельхоз. Возможно, вопрос начнет активнее двигаться уже в ближайшее время.

Правда не все согласны с такими действиями регулятора. Отдельные участники рынка, предоставляющие услуги по сопровождению регистрации пестицидов, предлагают добавить испытаний и исследований. Например, "Агентство плодородия" сомневается в инициативе Минсельхоза снизить нагрузку на производителей. "Решение крайне опасно. Поскольку несет вероятность необъективной оценки рисков. Если сейчас срок регистрации составляет в среднем 2,5 года, то при сокращении срок составит 1 год. Следовательно, Минсельхозу предлагается осуществлять проверку биологической эффективности только в один вегетационный период", — считает руководитель Агентства плодородия Антона Фадеева.

Такая позиция может быть объяснима тем, что, вероятно, чем труднее процедура регистрации, тем больше комиссия за "агентские" услуги. Возможно, это одна из причин. Но если это так, вряд ли такая позиция соответствует потребностям продовольственной безопасности страны.

От химии к биологии

Еще один вызов для отрасли уже в среднесрочной перспективе — переход от химических к биологическим средствам защиты растений. К 2030 году их доля в обработке должна достигнуть 25% от всех посевных площадей. Глава Россельхознадзора Сергей Данкветер даже рассказывал, какие конкретно шаги к этому будут предприниматься. Помимо постепенного ограничения химических СРЗ, планируется упрощать систему сертификации биологических препаратов. Хотя они практически не изучены, их влияние на организм может быть непредсказуемым. Сейчас в России зарегистрировано лишь чуть более 50 таких средств, которые могут применяться очень ограниченно из-за своей специфики.

Эту же задачу ставит и Оксана Лут. "Необходимо сокращать применение химических средств защиты растений и удобрений и увеличивать использование биопрепаратов в этих целях", — говорила она в прогноз-сессии "Жить до 120 лет: технологии для человека" в рамках форума "Биопром" в ноябре 2024 года.

Но это среднесрочная задача. И учитывая важность СЗР на объем урожая — переход на биологические препараты должен обсуждаться с отраслью.

И важно учитывать в первую очередь интересы производителей и аграриев. Работа и первых, и вторых уже сейчас сильно зарегулирована, в том числе в плане использования пестицидов. Проверки же проходят постоянно. Все это негативно сказывается на цене на продукты. Но есть те, кто против облегчения их жизни, — они зачастую являются не профессионалами в отрасли, зато имеют свои коммерческие интересы, которые скрывают за заботой об экологии и безопасности продукции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.