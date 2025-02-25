Европа отбирает СПГ у Азии

3:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки сжиженного природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем месяце могут снизиться до минимального уровня за последние два года. Основной причиной этого является растущий импорт СПГ в Европу, который изменяет глобальный баланс спроса и предложения на рынке сжиженного природного газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

По данным аналитического агентства Kpler, в феврале 2025 года азиатский рынок примет всего 20,7 млн тонн СПГ. Это существенно ниже показателей предыдущих месяцев: в январе объём поставок составил 24,59 млн тонн, а в феврале 2024 года — 22,67 млн тонн.

Снижение объёмов поставок в регион может быть связано с рядом факторов, включая сезонные колебания спроса, высокие цены на рынке Европы, а также возможные логистические и геополитические ограничения.

Крупнейший импортер СПГ в регионе — Китай — в феврале закупит всего 4,99 млн тонн, что значительно ниже январского объема в 6,05 млн тонн. Это может быть обусловлено снижением потребления энергии в зимний период, высоким уровнем запасов в хранилищах и ограничениями на промышленное производство в ряде провинций.

В Японии ситуация схожа: объём поставок СПГ на местные терминалы снизится до 5,79 млн тонн по сравнению с 6,74 млн тонн в январе. Аналитики связывают это с более теплой зимой, а также увеличением выработки электроэнергии на атомных станциях, что сокращает потребность в импорте газа.

На фоне сокращения поставок СПГ в Азию в Европе наблюдается обратная тенденция. В феврале объем импорта сжиженного метана в Европейский союз составил 11,81 млн тонн, что лишь незначительно ниже январского уровня в 11,84 млн тонн.

Основным поставщиком газа на европейский рынок остаются Соединённые Штаты, которые в феврале отправили в ЕС 6,53 млн тонн СПГ.

Высокий спрос на газ в Европе объясняется стремлением стран ЕС снизить зависимость от трубопроводного газа, сохраняющейся неопределённостью в энергетической политике, а также активным пополнением хранилищ в преддверии возможных рыночных колебаний.

Рост импорта СПГ в Европу оказывает влияние на мировые цены на газ. Увеличенный спрос привел к росту стоимости срочных партий сжиженного природного газа до уровня, приближенного к европейскому газовому индексу TTF.

По данным на 21 февраля, цена TTF составляла 46,06 евро за мегаватт-час или 505 долларов за тысячу кубометров газа. В странах Азии цена срочных поставок составила 501 доллар за тысячу кубометров.

Эксперты отмечают, что дальнейшее перераспределение мировых потоков СПГ может привести к усилению конкуренции между Европой и Азией за срочные поставки.

Это, в свою очередь, способно вызвать дальнейший рост цен, особенно в случае резких изменений спроса или сбоев в цепочках поставок.

Важную роль в динамике рынка также будут играть погодные условия, решения крупных поставщиков, а также развитие новых инфраструктурных проектов по производству и транспортировке СПГ.