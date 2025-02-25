Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Европа отбирает СПГ у Азии

3:52
Экономика

Поставки сжиженного природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем месяце могут снизиться до минимального уровня за последние два года. Основной причиной этого является растущий импорт СПГ в Европу, который изменяет глобальный баланс спроса и предложения на рынке сжиженного природного газа.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

По данным аналитического агентства Kpler, в феврале 2025 года азиатский рынок примет всего 20,7 млн тонн СПГ. Это существенно ниже показателей предыдущих месяцев: в январе объём поставок составил 24,59 млн тонн, а в феврале 2024 года — 22,67 млн тонн.

Снижение объёмов поставок в регион может быть связано с рядом факторов, включая сезонные колебания спроса, высокие цены на рынке Европы, а также возможные логистические и геополитические ограничения.

Крупнейший импортер СПГ в регионе — Китай — в феврале закупит всего 4,99 млн тонн, что значительно ниже январского объема в 6,05 млн тонн. Это может быть обусловлено снижением потребления энергии в зимний период, высоким уровнем запасов в хранилищах и ограничениями на промышленное производство в ряде провинций.

В Японии ситуация схожа: объём поставок СПГ на местные терминалы снизится до 5,79 млн тонн по сравнению с 6,74 млн тонн в январе. Аналитики связывают это с более теплой зимой, а также увеличением выработки электроэнергии на атомных станциях, что сокращает потребность в импорте газа.

На фоне сокращения поставок СПГ в Азию в Европе наблюдается обратная тенденция. В феврале объем импорта сжиженного метана в Европейский союз составил 11,81 млн тонн, что лишь незначительно ниже январского уровня в 11,84 млн тонн.

Основным поставщиком газа на европейский рынок остаются Соединённые Штаты, которые в феврале отправили в ЕС 6,53 млн тонн СПГ.

Высокий спрос на газ в Европе объясняется стремлением стран ЕС снизить зависимость от трубопроводного газа, сохраняющейся неопределённостью в энергетической политике, а также активным пополнением хранилищ в преддверии возможных рыночных колебаний.

Рост импорта СПГ в Европу оказывает влияние на мировые цены на газ. Увеличенный спрос привел к росту стоимости срочных партий сжиженного природного газа до уровня, приближенного к европейскому газовому индексу TTF.

По данным на 21 февраля, цена TTF составляла 46,06 евро за мегаватт-час или 505 долларов за тысячу кубометров газа. В странах Азии цена срочных поставок составила 501 доллар за тысячу кубометров.

Эксперты отмечают, что дальнейшее перераспределение мировых потоков СПГ может привести к усилению конкуренции между Европой и Азией за срочные поставки.

Это, в свою очередь, способно вызвать дальнейший рост цен, особенно в случае резких изменений спроса или сбоев в цепочках поставок.

Важную роль в динамике рынка также будут играть погодные условия, решения крупных поставщиков, а также развитие новых инфраструктурных проектов по производству и транспортировке СПГ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа поставки энергоресурсов
Обсудить
Новости Все >
Как правильно очищать листья растений, чтобы они не засыхали
Филипп Киркоров признался в любви Лолите, обвинившей его в предательстве
Не дайте себе сдаться: эти продукты зарядят вас энергией на всю тренировку
Шокирующие факты о ваших ногтях: что скрывается под ними и как это влияет на здоровье – проверьте себя!
Похудеть можно, но какой ценой? Карнивор-диета
Подготовка к маникюру: что нужно сделать перед визитом в салон, чтобы избежать ошибок
Влияние ослабевает: Европа теряет статус и влияние в международной политике
Маленькая собака, большие риски: что может угрожать вашему питомцу
Турбомотор и АИ-92 – как энергетик вместо хорошего кофе
Больше не порчу креветки – теперь размораживаю только так
Сейчас читают
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Еда и рецепты
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус Аудио 
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию
Наука и техника
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Почему скрипят тормозные колодки автомобиля и что делать? Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Последние материалы
Шокирующие факты о ваших ногтях: что скрывается под ними и как это влияет на здоровье – проверьте себя!
Похудеть можно, но какой ценой? Карнивор-диета
Подготовка к маникюру: что нужно сделать перед визитом в салон, чтобы избежать ошибок
Влияние ослабевает: Европа теряет статус и влияние в международной политике
Маленькая собака, большие риски: что может угрожать вашему питомцу
Турбомотор и АИ-92 – как энергетик вместо хорошего кофе
Больше не порчу креветки – теперь размораживаю только так
Чемпионы на коротких лапках: самые спортивные мини-собаки
Чизбургер минус 9 минут, бекон минус 6 — а что ещё сокращает жизнь? Результаты удивляют
Увеличилось число недобросовестных работодателей: что делать сотрудникам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.