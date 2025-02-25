Запад проигрывает гонку за доступ к урану

В 2024 году мировая атомная энергетика демонстрирует рекордные показатели производства. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, объём выработанной ядерной энергии превысит все предыдущие исторические значения.
Этот рост обусловлен не только повышенным спросом на стабильные источники энергии, но и растущими инвестициями в атомную отрасль. На данный момент во многих странах мира ведётся активное строительство новых атомных электростанций, а также модернизация уже существующих объектов.
По данным Всемирной ядерной ассоциации, сегодня более 50 новых реакторов находятся на стадии строительства в таких странах, как Китай, Индия, Россия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
Китай, являющийся лидером по вводу новых мощностей, планирует к 2035 году удвоить объём атомной генерации, что сделает его крупнейшим производителем ядерной энергии в мире. В Индии, где атомная энергетика рассматривается как ключевой элемент стратегии энергетической независимости, ведется строительство семи новых реакторов.
Спрос на уран в ближайшие годы, по прогнозам аналитиков, значительно превысит предложение, что неизбежно приведёт к росту конкуренции между ведущими мировыми державами за доступ к урановым месторождениям.
Как сообщает издание OilPrice, на фоне стремительного роста интереса к атомной энергетике западные страны оказываются в сложной ситуации. США и Европейский союз, несмотря на свои амбиции в области декарбонизации, сталкиваются с многочисленными проблемами в атомной сфере, говорится в мматериале (перевод сайта АБН24).
Американская ядерная отрасль, хотя и остается крупнейшей в мире по установленной мощности, испытывает серьёзные трудности. В стране не строится ни одной новой АЭС, а значительная часть реакторов, введенных в эксплуатацию в середине XX века, нуждается в модернизации или планируется к выводу из эксплуатации.
Бюрократические барьеры, длительные согласования и высокая стоимость строительства новых объектов замедляют развитие отрасли.
В Европе ситуация схожа: Германия в 2023 году полностью отказалась от ядерной энергетики, Франция сталкивается с износом своих реакторов, а Великобритания, хотя и заявляет о планах строительства новых АЭС, сталкивается с финансовыми и техническими трудностями.
На этом фоне Россия, напротив, активно укрепляет свои позиции в атомной энергетике. Согласно данным "Росатома", российские предприятия ведут строительство и проектирование проектов в Египте, Индии, Турции и ряде друггих стран. Помимо этого, Россия контролирует значительную часть мирового рынка уранового обогащения, обеспечивая топливом не только собственные станции, но и зарубежных партнёров.
Дополнительную роль играет Казахстан, крупнейший производитель урана в мире. По данным Национальной атомной компании "Казатомпром"", более 65 процентов его экспорта в последние годы направляется в Россию и Китай, тогда как поставки на западные рынки значительно сократились.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы Запад столкнется с дефицитом ядерного топлива, что может усилить его зависимость от стран-конкурентов. В условиях глобальной энергетической трансформации и обостряющегося геополитического противостояния вопрос контроля над урановыми ресурсами становится все более актуальным и стратегически значимым.
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