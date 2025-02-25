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Олег Артюков

Запад проигрывает гонку за доступ к урану

3:51
Экономика

В 2024 году мировая атомная энергетика демонстрирует рекордные показатели производства. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, объём выработанной ядерной энергии превысит все предыдущие исторические значения.

АЭС
Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС

Этот рост обусловлен не только повышенным спросом на стабильные источники энергии, но и растущими инвестициями в атомную отрасль. На данный момент во многих странах мира ведётся активное строительство новых атомных электростанций, а также модернизация уже существующих объектов.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, сегодня более 50 новых реакторов находятся на стадии строительства в таких странах, как Китай, Индия, Россия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Китай, являющийся лидером по вводу новых мощностей, планирует к 2035 году удвоить объём атомной генерации, что сделает его крупнейшим производителем ядерной энергии в мире. В Индии, где атомная энергетика рассматривается как ключевой элемент стратегии энергетической независимости, ведется строительство семи новых реакторов.

Спрос на уран в ближайшие годы, по прогнозам аналитиков, значительно превысит предложение, что неизбежно приведёт к росту конкуренции между ведущими мировыми державами за доступ к урановым месторождениям.

Как сообщает издание OilPrice, на фоне стремительного роста интереса к атомной энергетике западные страны оказываются в сложной ситуации. США и Европейский союз, несмотря на свои амбиции в области декарбонизации, сталкиваются с многочисленными проблемами в атомной сфере, говорится в мматериале (перевод сайта АБН24).

Американская ядерная отрасль, хотя и остается крупнейшей в мире по установленной мощности, испытывает серьёзные трудности. В стране не строится ни одной новой АЭС, а значительная часть реакторов, введенных в эксплуатацию в середине XX века, нуждается в модернизации или планируется к выводу из эксплуатации.

Бюрократические барьеры, длительные согласования и высокая стоимость строительства новых объектов замедляют развитие отрасли.

В Европе ситуация схожа: Германия в 2023 году полностью отказалась от ядерной энергетики, Франция сталкивается с износом своих реакторов, а Великобритания, хотя и заявляет о планах строительства новых АЭС, сталкивается с финансовыми и техническими трудностями.

На этом фоне Россия, напротив, активно укрепляет свои позиции в атомной энергетике. Согласно данным "Росатома", российские предприятия ведут строительство и проектирование проектов в Египте, Индии, Турции и ряде друггих стран. Помимо этого, Россия контролирует значительную часть мирового рынка уранового обогащения, обеспечивая топливом не только собственные станции, но и зарубежных партнёров.

Дополнительную роль играет Казахстан, крупнейший производитель урана в мире. По данным Национальной атомной компании "Казатомпром"", более 65 процентов его экспорта в последние годы направляется в Россию и Китай, тогда как поставки на западные рынки значительно сократились.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы Запад столкнется с дефицитом ядерного топлива, что может усилить его зависимость от стран-конкурентов. В условиях глобальной энергетической трансформации и обостряющегося геополитического противостояния вопрос контроля над урановыми ресурсами становится все более актуальным и стратегически значимым.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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