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Олег Артюков

В России насчитали 658 миллионов тонн редких металлов

Экономика

Общий объём запасов редких металлов в России в настоящее время составляет 658 миллионов тонн. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.

Металлы
Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Металлы

По данным ведомства, имеющихся запасов достаточно как для удовлетворения текущих потребностей российской экономики, так и для обеспечения долгосрочного развития.

К редким металлам относятся 14 элементов, среди которых литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал и рений.

Помимо этого, в состав группы редкоземельных металлов, включенных в классификатор редких металлов, входит 15 видов элементов. Суммарные балансовые запасы РЗМ оцениваются в 28,5 миллиона тонн. Группа редкоземельных металлов включает самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.

В Минприроды пояснили, что все месторождения этих металлов являются комплексными, что означает их совместное нахождение в одной руде. Добыча возможна только в комплексе, а последующее разделение минералов на отдельные компоненты осуществляется уже после извлечения руды.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию индустрии редких и редкоземельных металлов, заявил о планах страны значительно увеличить выпуск новых материалов на основе РЗМ. Для достижения этой цели в 2025 году планируется запуск национального проекта "Новые материалы и химия", направленного на обеспечение технологического лидерства в данной сфере.

Кроме того, российский лидер отметил готовность страны к сотрудничеству с зарубежными партнёрами, включая государственные структуры и компании из других стран, в том числе из США, в области редкоземельных металлов.

Основные месторождения редких и редкоземельных металлов расположены на Севере, в Мурманской области, на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, Якутии и Тыве. Учитывая капиталоёмкость проектов, российская сторона открыта к совместной работе с иностранными инвесторами.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о планах сократить долю импорта редкоземельных металлов в России с нынешних 75% до 45% к 2030 году, сообщает "Интерфакс". Для этого планируется увеличить объём добычи до 50 тысяч тонн. В связи с этим власти рассматривают возможность предоставления льгот для проектов, связанных с редкоземельными металлами.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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