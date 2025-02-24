В ЕС нет согласия насчёт конфискации замороженных активов России

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для того чтобы Евросоюз мог принять меры по конфискации замороженных российских активов, требуется единогласное одобрение всех стран-членов ЕС. Однако на данный момент такого согласия достичь не удалось.

Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain евро

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась после заседания Совета ЕС по иностранным делам. На данном заседании обсуждалась ситуация вокруг Украины, включая вопрос возможного использования замороженных российских активов.

Несмотря на то, что в Евросоюзе ведется активная работа над этим вопросом, Каллас выразила сомнения в том, что соглашение по данной инициативе будет достигнуто уже в марте.

Тем не менее, по её словам, в ходе последнего заседания ещё одна страна, которая ранее выступала против конфискации активов, изменила свою позицию и поддержала инициативу.

Один из ключевых аргументов в пользу конфискации российских активов заключается в том, что страны ЕС не хотят возлагать финансовое бремя восстановления Украины на своих налогоплательщиков.

Каллас подчеркнула, что европейские граждане не должны нести расходы, которые могут быть покрыты за счет российских средств, находящихся под санкциями.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что вопрос о конфискации российских активов должен быть решен в марте. Однако отсутствие единства среди стран ЕС делает этот прогноз неопределённым.

Согласно оценкам Еврокомиссии, на территории ЕС заморожены российские активы на сумму более 200 миллиардов евро, причём большая часть этих средств находится в Европейском центральном депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии.

Вопрос о возможном использовании этих средств активно обсуждается среди западных союзников Украины. Однако многие европейские юристы и экономисты предупреждают, что полная конфискация активов может создать опасный прецедент и вызвать юридические последствия, которые негативно повлияют на инвестиционный климат в Европе.

В связи с этим ЕС рассматривает альтернативные механизмы, например, использование доходов от замороженных активов для поддержки Украины без их полной конфискации.

К идее конфискации российских активов настороженно относятся власти Германии, Франции, Бельгии, а также Европейский центральный банк. Они предупредили о негативном воздействии на статус евро как резервной валюты.