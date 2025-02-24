Промышленность Европы платить за газ в пять раз больше, чем в США

3:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2022 года цены на природный газ для европейской промышленности выросли до рекордных значений, что привело к значительному разрыву в стоимости энергоресурсов по сравнению с другими регионами мира.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость метана в Европе превышает американские цены в пять раз, а также на 30 процентов дороже, чем в Китае.

Одновременно перед странами Евросоюза стоит задача пополнения запасов газа в подземных хранилищах перед новым отопительным сезоном. По данным МЭА, объемы газа в европейских ПХГ на 36 процентов ниже уровня прошлого года, что вынуждает регион активнее закупать сжиженный природный газ на мировом рынке.

Однако возрастающий спрос только подстегивает рост цен, что делает энергоносители ещё менее доступными для промышленности и конечных потребителей.

Эта ситуация уже оказывает серьёзное влияние на энергозатратные отрасли Евросоюза, такие как металлургия, химическая промышленность и производство строительных материалов. Из-за высоких цен на газ предприятия вынуждены сокращать производство или вовсе закрываться, что ставит под угрозу конкурентоспособность европейской промышленности.

Например, в Германии, крупнейшей экономике ЕС, наблюдается спад в химическом секторе: один из ведущих производителей, BASF, объявил о намерении сократить производство и перенести часть мощностей за пределы Европы.

Кроме того, рост стоимости метана приводит к увеличению цен на электроэнергию, так как газовые электростанции играют важную роль в энергосистемах многих стран ЕС. Это, в свою очередь, разгоняет инфляцию, повышает затраты для бизнеса и снижает покупательскую способность населения.

Аналитики МЭА прогнозируют, что даже в 2026 году не стоит ожидать значительного снижения стоимости СПГ, поскольку спрос на него остается высоким, а предложения недостаточно для его удовлетворения. Важную роль играет конкуренция за газовые ресурсы с азиатскими странами, особенно Китаем и Японией, которые также активно наращивают импорт СПГ.

Примечательно, что, несмотря на сложившийся кризис, страны ЕС продолжают следовать стратегии по отказу от российских энергоносителей. Еще в 2021 году Еврокомиссия представила план REPowerEU, нацеленный на полное прекращение импорта российского газа к 2027 году. Однако в условиях дефицита газа и высоких цен европейская экономика столкнулась с последствиями поспешного перехода на альтернативные источники энергии.

Издание "Нефть и капитал" отмечает, что в сложившейся ситуации МЭА, которое ранее активно продвигало идею отказа от ископаемого топлива, фактически констатирует проблемы, возникшие в результате реализации собственных прогнозов.

Евросоюз, инвестируя значительные средства в развитие возобновляемой энергетики, столкнулся с недостаточной гибкостью энергосистемы, а попытка заменить российский газ поставками СПГ из США и Катара привела к резкому удорожанию энергоресурсов.

В итоге, как подчеркивают эксперты, Европа оказалась в ситуации, когда высокие цены на энергию наносят ущерб промышленности, а энергетическая безопасность региона остается под угрозой.