8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов

На проходящем форуме IDEX 2025 в Абу-Даби сотрудник "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА) рассказал, что стартовали испытания первой пары заказанных Минобороны России учебных самолётов УТС-800.
Эта пара ознаменовала выход самолёта УТС-800 в серийный выпуск.
Кстати, его конкурентом был самолёт Як-152, но выбор в результате был сделан в пользу машины с Урала. Первый полёт новая российская учебная воздушная машина совершила в октябре 2023 года.
Ресурсы завода опубликовали ролик первого полёта учебно-тренировочного самолёта, который прошел осенью позапрошлого года.
УТС-800 — это новейший российский учебно-тренировочный самолёт, разработанный Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Он предназначен для первоначальной подготовки лётчиков, профессионального отбора и повышения квалификации.
Сегодня УТС-800 продолжает бороться с Як-152 за звание главной учебной машины, но из-за очевидных событий, пока ситуация находится в заморозке. В пару к самолёту от "Яковлева" версия от "УЗГА" была поставлена в 2021 году решением оборонного ведомства.
Як-152 в небе с 2016 года, на данный момент у него есть старший брат — Як-130. Однако у самолёта весьма серьёзные проблемы в виде российско-немецкого дизельного мотора RED A03T. Ранее из-за проблем с украинским силовым агрегатом, выбило промежуточное между "Яковлевыми" 152-м и 130-м.
Любопытно, что у УТС-800 мотор ВК-800ПС — тоже слабое звено. Он сейчас борется с зарубежными комплектующими и пока находится на стадии разных испытаний. Остаётся надежда на машину от отечественной авиации — ЛМС-901 "Байкал".
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УТС-800 — это современный и перспективный учебно-тренировочный самолёт, который должен сыграть важную роль в подготовке будущих российских лётчиков. Он сочетает в себе передовые технологии, экономичность и высокие лётные характеристики.
АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, ранее также Завод № 404) — авиастроительное и авиаремонтное предприятие, один из лидеров отрасли самолётостроения в России. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. В компанию входят производственный центр по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, авиастроительные мощности, инженерный центр, ряд дочерних, зависимых и обособленных компаний.
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