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Дмитрий Плотников

8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов

4:06
Экономика » Производство » Авиация

На проходящем форуме IDEX 2025 в Абу-Даби сотрудник "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА) рассказал, что стартовали испытания первой пары заказанных Минобороны России учебных самолётов УТС-800.

Учебно-тренировочный самолёт УТС-800
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Учебно-тренировочный самолёт УТС-800

Эта пара ознаменовала выход самолёта УТС-800 в серийный выпуск.

Кстати, его конкурентом был самолёт Як-152, но выбор в результате был сделан в пользу машины с Урала. Первый полёт новая российская учебная воздушная машина совершила в октябре 2023 года.

Ресурсы завода опубликовали ролик первого полёта учебно-тренировочного самолёта, который прошел осенью позапрошлого года.

О чём речь

УТС-800 — это новейший российский учебно-тренировочный самолёт, разработанный Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Он предназначен для первоначальной подготовки лётчиков, профессионального отбора и повышения квалификации.

Сегодня УТС-800 продолжает бороться с Як-152 за звание главной учебной машины, но из-за очевидных событий, пока ситуация находится в заморозке. В пару к самолёту от "Яковлева" версия от "УЗГА" была поставлена в 2021 году решением оборонного ведомства.

Як-152 в небе с 2016 года, на данный момент у него есть старший брат — Як-130. Однако у самолёта весьма серьёзные проблемы в виде российско-немецкого дизельного мотора RED A03T. Ранее из-за проблем с украинским силовым агрегатом, выбило промежуточное между "Яковлевыми" 152-м и 130-м.

Любопытно, что у УТС-800 мотор ВК-800ПС — тоже слабое звено. Он сейчас борется с зарубежными комплектующими и пока находится на стадии разных испытаний. Остаётся надежда на машину от отечественной авиации — ЛМС-901 "Байкал".

Ключевая информация об УТС-800

Назначение:

  • Первоначальная лётная подготовка курсантов.
  • Профессиональный отбор лётчиков.
  • Повышение квалификации лётчиков.
  • Обучение технике пилотирования, выполнению фигур сложного пилотажа, основам навигации, действиям в особых случаях и полётам по приборам.

Особенности:

  • Современная авионика.
  • Катапультные кресла.
  • Кондиционер в кабине.
  • Возможность обучения полётам в различных метеоусловиях и в любое время суток.
  • Возможность базирования на грунтовых аэродромах.

Основные характеристики:

  • Экипаж: 2 человека (курсант и инструктор).
  • Максимальная скорость: 460-510 км/час.
  • Крейсерская скорость: 350 км/час.
  • Практический потолок: 8000 метров.
  • Максимальная продолжительность полёта: 7 часов.
  • Возможность установки вооружения.

Двигатель:

  • Турбовинтовой двигатель Климов ВК-800СП.

Производство:

  • Самолёт разработан и производится Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА).

Современное состояние:

  • Учебно-тренировочный самолёт УТС-800 был впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2024".
  • Был запланирован и показан на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.
  • Планируется к использованию в качестве основного самолёта для первоначальной подготовки пилотов в ВКС России.

Вывод

УТС-800 — это современный и перспективный учебно-тренировочный самолёт, который должен сыграть важную роль в подготовке будущих российских лётчиков. Он сочетает в себе передовые технологии, экономичность и высокие лётные характеристики.

Уточнения

АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, ранее также Завод № 404) — авиастроительное и авиаремонтное предприятие, один из лидеров отрасли самолётостроения в России. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. В компанию входят производственный центр по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, авиастроительные мощности, инженерный центр, ряд дочерних, зависимых и обособленных компаний.

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Новейший российский учебно-тренировочный самолёт УТС-800
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы урал самолёт авиация
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