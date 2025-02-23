Секретный проект Ил-212. Что скрывает новый военно-транспортный самолёт

4:29 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В РФ продолжают разрабатывать новый военно-транспортный самолёт Ил-212.

Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Russian Naval Aviation An-72 (The Day of the Navy, July 25 2021)

По планам воздушная машина будет готова к 2026 году и заменит морально устаревшие самолёты Ан-72 и Ан-26. А как создание Ил-112В повлияло на проект Ил-212?

От Ил-112 к Ил-212

Сегодня в РФ серийно производят только один тип военно-транспортного самолётов — Ил-76МД-90А. Это глубокая модернизация Ил-76. Но парк самолётов нуждается в более компактном транспортнике. Ещё в начале нулевых планировалось, что выйдет Ил-112В, но процесс затянулся, а потом и вовсе был свёрнут.

Работы по легкому военно-транспортному Ил-112В стартовали в 2000-х гг., когда авиация России восстанавливалась после кризиса девяностых. В 2010 году на авиационном заводе в Воронеже началась сборка первого опытного самолёта, однако финансирование потом сократили, а сам проект был приостановлен. Возвратились к нему только в 2014 году.

Весной 2019 года разработки подходили к концу. В это же время был проведён первый полёт. Но у "Ильюшина" возникла проблема с конструкцией, что привело к очередной приостановке работ. В результате решили не возобновлять проект, а разработать новую машину — Ил-212. Созданием занимается ОАК — Объединённая авиастроительная корпорация.

Проект Ил-212

Главное отличие новой машины от Ил-112В — в использовании новых турбовентиляторных движков ПД-8. Сейчас двигатели проводят лётные испытания. Их изначально разрабатывали для нового импортозамещённого варианта "Сухой Суперджет". И в 2027 году моторы должны поступить в "серию".

Компоновка нового самолёта "Ил" предполагает разместить двигатели над крылом (как у Ан-72 и Ан-74). Это даст возможность использовать Ил-212 на неподготовленных аэродромах. И если некоторые решения из Ил-112В применены в проекте, то в целом это принципиально новый самолет.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в прошлом году говорил, что разработка Ил-212 продолжена. Опытный образец самолёта должен увидеть небо в конце 2026 года. Кстати, в идеальных условиях от концепта до лётной машины проходит примерно 5 лет, а до серийного самолёт и того больше.

О чём речь

Ил-212 — это перспективный российский военно-транспортный самолёт, разработка которого ведётся на базе проекта Ил-112В. Однако Ил-212 представляет собой существенно переработанную версию, отличающуюся рядом ключевых особенностей.

Двигатели

Основное отличие Ил-212 — использование новых российских турбовентиляторных двигателей ПД-8.

Эти двигатели, находящиеся на стадии лётных испытаний, изначально разрабатывались для новой импортозамещённой модификации самолёта "Сухой Суперджет".

Компоновка

Компоновка Ил-212 предполагает размещение двигателей над крылом, как у советских Ан-72 и Ан-74.

Это не только позволит использовать самолёт на неподготовленных аэродромах, но и увеличит грузоподъёмность самолёта.

Грузоподъёмность

Благодаря новой компоновке и двигателям, грузоподъёмность Ил-212 будет значительно увеличена по сравнению с Ил-112В и составит до 12 тонн.

Назначение

Ил-212 предназначен для замены устаревших Ан-26 и Ан-72.

Планируется использование как в военно-транспортной, так и в коммерческой авиации.

Сроки

Опытный образец Ил-212 должен быть готов к концу 2026 года.

В 2027 году ПД-8 должны поступить в серийное производство.

Уточнения

ПАО «Объединённая авиастрои́тельная корпора́ция» (ОАК) — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Объединяет крупные авиастроительные предприятия России. Зарегистрирована 20 ноября 2006 года (до апреля 2015 года называлась ОАО «ОАК»).



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Ил-112В превращается в Ил-212 с двигателями ПД-8