Секретный проект Ил-212. Что скрывает новый военно-транспортный самолёт

В РФ продолжают разрабатывать новый военно-транспортный самолёт Ил-212.
По планам воздушная машина будет готова к 2026 году и заменит морально устаревшие самолёты Ан-72 и Ан-26. А как создание Ил-112В повлияло на проект Ил-212?
Сегодня в РФ серийно производят только один тип военно-транспортного самолётов — Ил-76МД-90А. Это глубокая модернизация Ил-76. Но парк самолётов нуждается в более компактном транспортнике. Ещё в начале нулевых планировалось, что выйдет Ил-112В, но процесс затянулся, а потом и вовсе был свёрнут.
Работы по легкому военно-транспортному Ил-112В стартовали в 2000-х гг., когда авиация России восстанавливалась после кризиса девяностых. В 2010 году на авиационном заводе в Воронеже началась сборка первого опытного самолёта, однако финансирование потом сократили, а сам проект был приостановлен. Возвратились к нему только в 2014 году.
Весной 2019 года разработки подходили к концу. В это же время был проведён первый полёт. Но у "Ильюшина" возникла проблема с конструкцией, что привело к очередной приостановке работ. В результате решили не возобновлять проект, а разработать новую машину — Ил-212. Созданием занимается ОАК — Объединённая авиастроительная корпорация.
Главное отличие новой машины от Ил-112В — в использовании новых турбовентиляторных движков ПД-8. Сейчас двигатели проводят лётные испытания. Их изначально разрабатывали для нового импортозамещённого варианта "Сухой Суперджет". И в 2027 году моторы должны поступить в "серию".
Компоновка нового самолёта "Ил" предполагает разместить двигатели над крылом (как у Ан-72 и Ан-74). Это даст возможность использовать Ил-212 на неподготовленных аэродромах. И если некоторые решения из Ил-112В применены в проекте, то в целом это принципиально новый самолет.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в прошлом году говорил, что разработка Ил-212 продолжена. Опытный образец самолёта должен увидеть небо в конце 2026 года. Кстати, в идеальных условиях от концепта до лётной машины проходит примерно 5 лет, а до серийного самолёт и того больше.
Ил-212 — это перспективный российский военно-транспортный самолёт, разработка которого ведётся на базе проекта Ил-112В. Однако Ил-212 представляет собой существенно переработанную версию, отличающуюся рядом ключевых особенностей.
ПАО «Объединённая авиастрои́тельная корпора́ция» (ОАК) — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Объединяет крупные авиастроительные предприятия России. Зарегистрирована 20 ноября 2006 года (до апреля 2015 года называлась ОАО «ОАК»).
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