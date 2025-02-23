Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию?

Согласно информации СМИ, американская компания "Боинг" начала рассматривать возможность возврата на рынок Российской Федерации.
Корпорация якобы планирует возобновить поставку самолётов и запчастей российским авиационным компаниям в обмен на доступ к русскому титану, от которого концерн отказался в 2022 году после введения санкций.
Предположительно, что данный процесс будет проходить в несколько этапов: сначала американская компания разрешит продажу российским авиакомпаниям подержанных воздушных машин через третьи стороны, а потом снимет наложенные на РФ ограничения, давая возможность делать прямые поставки новых авиалайнеров. В приоритете будут популярные модели Boeing 777 и Boeing 737, которые сегодня востребованы российскими авиаперевозчиками.
Возобновление поставок запасных частей "Боинг" планирует сразу после отмены санкций против России. Аналитики уже отметили, что возвращение корпорации на российский авиарынок будет выгодно как для самого Boeing, так и для российских перевозчиков, которые на сегодняшний день вынуждены пользоваться параллельным импортом для получения таких нужных им комплектующих.
Официального заявления от компании "Боинг" по данному поводу пока не поступало.
Boeing — это американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Компания была основана в 1916 году Уильямом Боингом в Сиэтле (штат Вашингтон).
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Корпорация Boeing играет важную роль в мировой авиационной и космической промышленности. Компания продолжает разрабатывать новые технологии и продукты, которые определяют будущее авиации и космоса.
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