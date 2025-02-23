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Дмитрий Плотников

Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию?

3:39
Экономика » Производство » Авиация

Согласно информации СМИ, американская компания "Боинг" начала рассматривать возможность возврата на рынок Российской Федерации.

Завод Боинг
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завод Боинг

Корпорация якобы планирует возобновить поставку самолётов и запчастей российским авиационным компаниям в обмен на доступ к русскому титану, от которого концерн отказался в 2022 году после введения санкций.

Ослабление санкций

Предположительно, что данный процесс будет проходить в несколько этапов: сначала американская компания разрешит продажу российским авиакомпаниям подержанных воздушных машин через третьи стороны, а потом снимет наложенные на РФ ограничения, давая возможность делать прямые поставки новых авиалайнеров. В приоритете будут популярные модели Boeing 777 и Boeing 737, которые сегодня востребованы российскими авиаперевозчиками.

Возобновление поставок запасных частей "Боинг" планирует сразу после отмены санкций против России. Аналитики уже отметили, что возвращение корпорации на российский авиарынок будет выгодно как для самого Boeing, так и для российских перевозчиков, которые на сегодняшний день вынуждены пользоваться параллельным импортом для получения таких нужных им комплектующих.

Официального заявления от компании "Боинг" по данному поводу пока не поступало.

О чём речь

Boeing — это американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Компания была основана в 1916 году Уильямом Боингом в Сиэтле (штат Вашингтон).

Основные направления деятельности компании:

Гражданская авиация:

  • Boeing является ведущим производителем пассажирских и грузовых самолётов.
  • Наиболее известные модели: 737, 747, 767, 777, 787 Dreamliner.

Военная авиация:

  • Boeing производит военные самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и другие виды военной техники.
  • Известные модели: F/A-18 Super Hornet, C-17 Globemaster III, AH-64 Apache.

Космическая промышленность:

  • Boeing участвует в разработке и производстве космических аппаратов, спутников и ракет-носителей.
  • Компания является одним из основных подрядчиков NASA.

Оборонные системы:

  • Boeing разрабатывает и производит различные оборонные системы, включая системы противовоздушной обороны, ракетные системы и системы радиоэлектронной борьбы.

Ключевые факты о Boeing:

  • Компания является одним из крупнейших экспортёров США.
  • Boeing имеет производственные мощности в различных странах мира.
  • Компания активно инвестирует в исследования и разработки новых технологий.
  • В 2022 году Boeing приостановил свою деятельность в России в связи с введёнными санкциями.
  • По сообщениям СМИ, компания рассматривает возможность возобновления поставок самолётов и запчастей российским авиакомпаниям.
  • Так же компания заинтересована в возобновлении закупок российского титана.

Вывод

Корпорация Boeing играет важную роль в мировой авиационной и космической промышленности. Компания продолжает разрабатывать новые технологии и продукты, которые определяют будущее авиации и космоса.

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Boeing планирует вернуться в РФ. Что мы знаем о планах компании
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы boeing россия авиация санкции
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