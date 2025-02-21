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Олег Артюков

Группа семи не станет пересматривать потолок цен на российскую нефть

2:45
Экономика

Страны G7 приняли решение оставить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный текст совместного коммюнике.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Таким образом, государства-участники не стали снижать так называемый потолок цен, несмотря на требования ряда государств, например, Польши и прибалтийских стран, сократить его до 40 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, ранее в Группе семи рассматривался вариант пересмотра ценового потолка к 24 февраля, но в итоге страны объединения отказались от этой инициативы.

Одной из целей снижения предельной стоимости называлось стремление оказать дополнительное давление на Москву, чтобы подтолкнуть российские власти к переговорам. Однако G7 решила не использовать этот инструмент для увеличения санкционного давления.

Напомним, что механизм ценового ограничения на российскую нефть был введен странами G7, ЕС и Австралией в декабре 2022 года. Согласно этим мерам, мировым компаниям запрещено предоставлять транспортные и страховые услуги при продаже российской нефти дороже 60 долларов за баррель. Речь идёт о поставках нефти морским путём. Данная инициатива стала частью санкционной политики Запада, направленной на снижение нефтяных доходов России.

В ответ на эти ограничения президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий экспорт нефти и нефтепродуктов в страны и компании, которые прямо или косвенно следуют ценовому потолку. Это ограничение вступило в силу в феврале 2023 года и продолжает действовать.

Несмотря на введенные меры, эксперты отмечают, что в 2023 году России удалось адаптироваться к санкциям, перенаправив экспортные потоки в другие страны, такие как Индия, Китай и Турция.

Москва также разработала альтернативные схемы транспортировки и страхования, позволяющие обходить ограничения, что позволило сохранить значительные объёмы продаж. По данным аналитиков, в ряде случаев российская нефть продолжает продаваться выше установленного потолка благодаря использованию так называемого теневого флота и альтернативных финансовых механизмов.

Тем не менее, страны Запада продолжают обсуждать возможные способы усиления санкционного давления, включая введение дополнительных ограничений на экспорт российских нефтепродуктов и усиление контроля за соблюдением существующих мер.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть
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