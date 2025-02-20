Цены на золото вновь бьют рекорды

Цена на золото в четверг вечером демонстрирует уверенный рост, впервые в истории преодолев психологический рубеж в 2 970 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные ведущих мировых торговых площадок.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

По состоянию на 18:48 мск апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 17,11 доллара, или 0,58 процентов, достигнув 2 953,21 доллара за тройскую унцию.

В ходе торгов максимальное значение составило 2 973,4 доллара, что стало историческим рекордом для данного металла. Одновременно цена мартовского фьючерса на серебро увеличилась на 1,11 процента, достигнув 33,41 доллара за унцию.

Снижение индекса доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине из шести основных мировых валют, также оказывает поддержку ценам на драгоценные металлы.

По данным биржи, долларовый индекс опустился на 0,52 процента, составив 106,63 пункта. Ослабление доллара делает золото более привлекательным для инвесторов, использующих другие валюты.

Эксперты отмечают, что рост цен на золото обусловлен не только колебаниями валютного рынка, но и усилением геополитической неопределённости.

В частности, участники рынка внимательно следят за изменениями в риторике США относительно конфликта между Россией и Украиной.

"Мы наблюдаем изменение тона Вашингтона в отношении его стратегии в украинском конфликте, что добавляет неопределенности на рынки и подталкивает инвесторов к вложениям в золото как в защитный актив", — прокомментировал ситуацию в интервью агентству Bloomberg инвестиционный менеджер Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи.

Дополнительное влияние на рынок оказывают ожидания инвесторов по поводу дальнейшей политики Федеральной резервной системы США.

Ранее представители ФРС заявили о возможной корректировке ключевой ставки в зависимости от инфляционных показателей и экономических данных. Аналитики не исключают, что при сохранении высокой инфляции золото может продолжить рост, приближаясь к отметке в три тысячи долларов за тройскую унцию.

Ранее Всемирный совет по золоту сообщил, что глобальный спрос на этот драгоценный металл в 2024 году вырос до рекордного уровня. Спрос на золото вырос на один в прошлом году, до 4974 тонн.

Общая стоимость спроса достигла максимальных 382 млрд долларов на фоне высоких цен на золото и объёмов закупок. Глобальный инвестиционный спрос на золото вырос на 25 процентов год к году, до 1180 тонн.