В Renault не исключили возвращения в РФ. Вопрос, а нужно ли это России

Генеральный директор Renault Лука де Мео не исключает возможности возвращения компании к ведению бизнеса в России, если для этого появятся соответствующие условия, сообщает британское издание Financial Times.

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До ухода Renault с российского рынка доходы компании от бизнеса в РФ составляли около десяти процентов от общего оборота группы. В 2022 году концерн продал свой российский завод и контрольный пакет акций (68%) в "АвтоВАЗе" по символической цене в один рубль. В результате этих сделок компания списала 2,2 млрд евро за прекращение деятельности в России. Однако Renault оставила за собой возможность вернуться на рынок в течение шести лет.

Как отмечает FT, де Мео подчеркнул, что не рассматривал сценарий возвращения, поскольку ситуация постоянно меняется. Тем не менее, в компании намерены следить за развитием событий. Он также выразил мнение, что важно сосредоточиться на будущем, а не пытаться вернуть прошлое. Однако как представитель бизнеса, он не исключает возможности возобновления деятельности, если появятся благоприятные условия.

В числе текущих приоритетов концерна де Мео выделил ускорение разработки и запуска электрических и гибридных автомобилей, что соответствует требованиям ЕС по снижению выбросов.

Глава Renault также напомнил, что после ухода с российского рынка акции компании за две недели упали на 30-35 процентов, что вызвало опасения относительно ее будущего. Однако финансовые результаты за 2024 год оказались позитивными.

Согласно опубликованным данным, выручка Renault за 2024 год достигла 56,2 млрд евро, что на 7,4 процента больше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла на 3,7 процента и составила 2,485 млрд евро. В то же время чистая прибыль снизилась с 2,2 млрд евро в 2023 году до 752 млн евро. На этот показатель негативно повлияли продажа акций Nissan и обесценение инвестиций Renault в японского автопроизводителя.

Финансовый директор Renault Тьерри Пьетон отметил, что вероятность реализации опциона на возвращение компании в Россию остается крайне низкой.

Возникает, впрочем, вопрос, а нужно России ли возвращение Renault и других западных автоконцернов. Учитывая то, как эти компании уходили с российского рынка, останавливали производства, оставляли без поддержки своих клиентов, создавая тем самым проблемы в обслуживании автомобилей.