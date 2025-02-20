США могут лишиться доступа к важному металлу из-за пошлин против Китая

Литий и редкоземельные элементы, необходимые для технологического сектора США, могут стать менее доступными в случае дальнейшего введения американской администрацией торговых пошлин против Китая, говорится в материале агентства Associated Press.
Китай играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок редкоземельных элементов, обрабатывая более 90 процентов их мирового объёма. При этом США в значительной степени зависят от импорта этих элементов: более 80 процентов редкоземельных материалов, используемых в стране, поступают из-за рубежа, причём большая часть — именно из Китая.
Редкоземельные элементы и литий играют важную роль в различных технологических и промышленных сферах. Они необходимы для работы механизмов мобильных телефонов, используются в жёстких дисках компьютеров, а также применяются в производстве ветряных турбин, аккумуляторов для электромобилей и других устройств, на развитие которых США делают ставку в рамках своих стратегических инициатив.
Помимо этого, литий широко используется в чёрной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других промышленных секторах.
Возможное усложнение доступа к этим ресурсам связано с торговой политикой администрации президента Дональда Трампа. Введение новых пошлин и протекционистские меры, направленные против Китая, могут существенно осложнить поставки критически важных материалов, необходимых для оборонной, энергетической и высокотехнологичной отраслей США.
Кроме того, продолжающееся торговое противостояние между США и Китаем оказывает влияние на крупные технологические компании, включая производителей мобильных телефонов и электроники, которые располагают свои производственные мощности в Китае.
В условиях растущего глобального спроса на редкоземельные элементы и литий, который, по прогнозам, будет увеличиваться в течение ближайших десятилетий, возможные перебои в поставках могут стать серьёзной проблемой для американской промышленности.
Ранее Дональд Трамп уже подписал указы, вводящие пошлины на импортируемые товары из нескольких стран, включая Канаду, Мексику и Китай.
Согласно этим мерам, на продукцию из Канады (за исключением энергетических ресурсов) распространяются тарифы в размере 25 процентов, тогда как на энергоносители действует ставка в десять процентов.
В отношении китайских товаров установлены дополнительные тарифы в десять процентов сверх уже существующих пошлин, применяемых к импорту из КНР.
В отношении продукции из Мексики также были введены тарифы в 25 процентов. Однако затем Трамп временно приостановил их на месяц, чтобы провести переговоры с канадскими и мексиканскими властями.
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