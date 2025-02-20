Код, команда, бизнес: IT-архитектор Евгений Коновалик о балансе и синергии

16:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам недавнего хакатона "IT для бизнеса", собравшего множество талантливых разработчиков и инновационных идей, мы решили пообщаться с одним из членов жюри — Евгением Коноваликом.

Фото: Фото из личного архива Евгения Коновалика IT-специалист Евгений Коновалик

Евгений — IT-специалист с внушительным опытом и многолетним стажем преподавания и судейства, расскажет о своем профессиональном пути — от стажировки в Яндексе до руководства крупными международными проектами в EPAM.

Евгений расскажет о работе над такими проектами, как поддержка Олимпиады в Пхенчхане и Чемпионата мира по футболу в России в Яндексе, разработка стриминговой платформы Horizon 4 для Liberty Global и инновационного приложения Virtual Makeup для Estee Lauder в EPAM, а также о текущей работе над реновацией для одного из крупнейших в мире брендов для аренды авто, который пока остается в секрете. Он раскроет детали решения сложных технических задач, руководства большими командами, работы с передовыми технологиями AR и AI, а также расскажет о своем опыте интеграции IT технологий в собственный бизнес. Евгений также поделится своими наблюдениями о текущих тенденциях в IT-индустрии и даст ценные советы начинающим специалистам.

— Евгений, ваше участие в жюри хакатона "IT для бизнеса" было особенно ценным, ведь вы обладаете огромным практическим опытом. Он действительно впечатляет — от старта в Яндексе до руководства крупными международными проектами в EPAM. Расскажите, с чего все началось? Как вы пришли в IT-сферу и почему выбрали именно эту профессию?

— Участие в хакатоне вернуло меня к воспоминаниям о начале моего пути в IT. Я видел, с каким энтузиазмом ребята, только начинающие свою карьеру в этой сфере, смотрят на мир, и это невероятно вдохновляет. Мой же приход в IT, можно сказать, был случайным.

На втором курсе экономического факультета я понял, что выбранная специальность меня не увлекает. Общение с друзьями-программистами, их рассказы о работе и проектах вдохновили меня попробовать свои силы в разработке. За лето я самостоятельно изучил Java, полагая, что это даст мне хорошую базу. Однако первая попытка пройти стажировку оказалась неудачной. Но я не сдался. Вместо того чтобы опустить руки, я решил сфокусироваться на более сложной цели — стажировке в Яндексе.

— Яндекс — серьезная заявка. Расскажите про подготовку и само собеседование.

— Подготовка к собеседованию в Яндекс потребовала от меня максимальной концентрации. Я целыми днями изучал JavaScript, алгоритмы и всё, что, как мне казалось, могло пригодиться. Ирония судьбы заключалась в том, что на собеседовании меня попросили решить задачу на CSS, к которой я был абсолютно не готов. Этот провал стал для меня ценным уроком. Я понял, что в IT-сфере нужно быть готовым к любым вызовам и постоянно расширять свой кругозор. В результате нескольких дней интенсивного изучения CSS я нашел нетривиальное решение задачи, поставленной на собеседовании. Я попросил интервьюера оценить моё решение, и мне удалось получить желанную стажировку.

— Это действительно большое достижение. А теперь расскажите подробнее о вашем первом проекте в Яндексе, связанном с Олимпиадой в Пхенчхане. Какова была ваша роль, с какими сложностями столкнулись и как их преодолели?

— Мой первый проект в Яндексе был связан с поддержкой зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В качестве Middle Frontend Engineer я возглавил разработку интерактивного информационного баннера на главной странице Яндекс. Поиска. Задача была амбициозной — предоставить пользователям удобный доступ к актуальной информации о соревнованиях, расписании, результатах и медальном зачете. Проект требовал не только технических навыков, но и умения работать в команде, координировать действия коллег и принимать решения в условиях жестких дедлайнов. Представляете, какой это был стресс для новичка?

Мы успешно справились с задачей и даже превзошли Google по популярности олимпийских запросов, что стало значимым достижением для команды. Кроме того, мы внедрили push-уведомления на Яндекс. Поиске и оптимизировали производительность мобильной версии, что положительно сказалось на пользовательском опыте и увеличило трафик. Работа над этим проектом дала мне бесценный опыт работы в большой команде, научила справляться со стрессом и принимать решения в условиях ограниченного времени.

— Следующий проект — Чемпионат мира по футболу в России. Это событие имело огромный резонанс. Как вы справлялись с такой высокой нагрузкой и ответственностью, работая над этим проектом? Были ли какие-то особенно запоминающиеся моменты?

— Чемпионат мира по футболу 2018 года в России стал еще более масштабным и ответственным проектом. Яндекс. Поиск стал основной платформой для миллионов болельщиков, следивших за ходом чемпионата. Мы понимали всю важность этого события и работали на пределе возможностей, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервиса под высокой нагрузкой. В моей зоне ответственности было обеспечение стабильности фронтенда и быстрое реагирование на любые возникающие проблемы.

Мы снова обошли Google по популярности футбольных запросов, что стало подтверждением высокого качества нашей работы. Проект получил широкое освещение в СМИ, что было заслуженной наградой для всей команды. Работа над этим проектом укрепила мои лидерские качества, научила эффективно управлять командой в стрессовых ситуациях и принимать сложные технические решения. Этот опыт стал важным этапом в моем профессиональном развитии.

— У вас есть опыт работы с международными проектами. Расскажите о работе над Horizon 4 для Liberty Global. В чем заключалась ваша роль как технического лидера, и какие инновационные решения вы внедрили в этом проекте?

— В EPAM я руководил разработкой веб-платформы для стриминга Horizon 4 для Liberty Global, ведущего европейского телекоммуникационного оператора. Проект был международным и требовал учета особенностей разных стран и рынков. В качестве технического лидера я отвечал за архитектуру проекта, координацию работы команды и внедрение инновационных решений.

Одной из ключевых задач было повышение эффективности процесса код-ревью. Я разработал и внедрил автоматизированную систему, которая анализировала производительность команды и выявляла "зависшие" запросы на слияние. Это значительно ускорило процесс разработки и повысило качество кода. Помимо этого, мы успешно улучшили CI/CD, автоматизировав выкатку релизов и оптимизировав процессы сборки и тестирования. В рамках расширения охвата приложения, мы даже адаптировали его часть для телевизоров! Благодаря комплексному подходу, мы добились значительных улучшений в эффективности разработки и пользовательском опыте. Работа над этим проектом дала мне ценный опыт работы с распределенными командами и управления сложными международными проектами.

— Кстати, говоря о сложных и инновационных проектах — Virtual Makeup для Estee Lauder звучит невероятно. Работа с AR и AI технологиями — это передовой край индустрии. Расскажите подробнее о технических сложностях и инновациях, которые вы и ваша команда применили в этом проекте.

— Проект Virtual Makeup для Estee Lauder стал одним из самых сложных и интересных в моей карьере. Мы разрабатывали веб-приложение, которое позволяло пользователям виртуально "примерить" косметику в режиме реального времени. Отличие от других подобных решений заключалось в высоких требованиях к реалистичности и точности отображения макияжа. Наш клиент, Estee Lauder, — известный производитель косметики, и было критически важно, чтобы виртуальный макияж выглядел максимально естественно и соответствовал реальным образцам продукции.

Для достижения этой цели мы использовали передовые технологии компьютерного зрения, машинного обучения и веб-графики. Мы применяли Tensorflow. js для работы с нейронными сетями, Three. js для 3D-рендеринга и WebGL для ускорения графических вычислений. В команде работал математик, который разрабатывал и оптимизировал алгоритмы для обработки изображений и распознавания черт лица. Нам приходилось балансировать между вычислениями на процессоре и видеокарте, чтобы добиться оптимального перформанса. Мы также использовали нестандартные подходы, такие как аффинные преобразования и One Euro фильтрация, для достижения максимальной точности и плавности рендеринга. Этот проект стал настоящим вызовом для всей команды и позволил нам получить уникальный опыт работы с cutting-edge технологиями.

— В настоящее время вы работаете над реновацией для одного из крупнейших в мире брендов для аренды авто в роли Solution Architect. Ваша команда включает более 100 разработчиков — какими вызовами вы сталкиваетесь, управляя большой командой в таком технически сложном проекте?

— Вы правы, моя работа в качестве Solution Architect сопряжена с множеством сложных вызовов, связанных с масштабом проекта, высокой технологической сложностью и необходимостью координации усилий более ста разработчиков. В роли Solution Architect моя ключевая задача — разработка и поддержание архитектуры системы, гарантирующей ее масштабируемость, надежность и соответствие строгим нефункциональным требованиям.

В нашем случае, технологический стек включает в себя широкий набор современных инструментов, от Next. js для создания высокопроизводительного и удобного пользовательского интерфейса, до сложных бэкенд-решений, обеспечивающих бесперебойную работу сервисов. Особое внимание уделяется оптимизации cloud-to-cloud коммуникаций между различными компонентами системы, что критически важно для поддержания высокой доступности и отказоустойчивости. Управление такой сложной инфраструктурой требует постоянного мониторинга, проактивного решения проблем и адаптации к меняющимся требованиям.

Основной вызов при руководстве такой большой командой JavaScript-разработчиков, занимающихся как фронтендом, так и бэкендом, заключается в поддержании единого видения проекта и обеспечении эффективной коммуникации между различными командами. Мы активно используем гибкие методологии разработки (Agile) и практики DevOps для оптимизации процессов и ускорения цикла разработки. Регулярные встречи, четкое определение ролей и ответственности, а также внедрение автоматизированных инструментов для тестирования и развертывания позволяют нам минимизировать риски и обеспечить высокое качество конечного продукта.

При этом, учитывая высокие требования к производительности финальной системы и сложность интеграции cloud-to-cloud, мы постоянно инвестируем в обучение команды, чтобы обеспечить владение передовыми технологиями и экспертизу в решении сложных технических задач. Этот проект предоставляет уникальную возможность применить весь мой накопленный опыт в разработке, архитектуре и управлении командами, а также развить новые навыки в условиях постоянно меняющегося технологического ландшафта.

— Помимо вашей основной работы, вы также являетесь предпринимателем и основали компанию по производству продукции для домашних животных. Расскажите подробнее, как вам удается эффективно интегрировать IT технологий в собственный бизнес?

— В настоящее время моя роль сместилась от непосредственного участия в операционной деятельности к более стратегической позиции владельца компании и IT-интегратора. Это позволяет мне сфокусироваться на общей эффективности бизнеса и внедрении технологических решений.

Мы используем IT-технологии на всех этапах: от управления производством до онлайн-продаж и взаимодействия с клиентами. Производство расположено в Беларуси, что позволяет оптимизировать затраты, а онлайн-продажи дают доступ к широкой аудитории. Мы активно используем CRM-системы для управления отношениями с клиентами и аналитики для оптимизации маркетинговых кампаний. Я убежден, что IT-технологии могут быть эффективно применены в любом бизнесе, и стремлюсь к тому, чтобы моя компания была примером инновационного подхода в этой сфере.

— Вы также активно участвуете в IT-сообществе, являясь членом жюри конкурсов IT4BUS и ментором Rolling Scopes School. Что дает вам этот опыт?

— Участие в жюри конкурса IT4BUS — это не только возможность поделиться своим опытом с молодыми специалистами, но и отличный способ быть в курсе последних тенденций в IT-сфере. Оценивая проекты участников, я вижу много новых идей и нестандартных подходов, что вдохновляет и мотивирует меня на дальнейшее развитие.

Еще более значимый опыт я получаю, будучи ментором в Rolling Scopes School. Через меня прошло много начинающих разработчиков, и наблюдать за их ростом, помогать им преодолевать трудности и находить свой путь в IT — большая награда. Это напоминает мне о важности постоянного обучения и самосовершенствования, а также о необходимости поддерживать следующее поколение IT-специалистов. Считаю, что подобные инициативы крайне важны для развития сильного и устойчивого IT-сообщества.

— IT-сфера постоянно меняется. Какие тенденции вы сейчас наблюдаете, и как, по-вашему, они повлияют на будущее индустрии?

— Основные тенденции, которые я наблюдаю в IT-сфере сегодня, — это активная миграция в облако, быстрое развитие искусственного интеллекта и тенденция к универсализации специалистов. Компании все чаще предпочитают арендовать вычислительные мощности в облаке, а не содержать собственную инфраструктуру. AI проникает во все сферы IT, и разработчикам необходимо адаптироваться к этой реальности.

Также наблюдается выраженная тенденция к универсализации IT-специалистов. Если раньше существовали узкоспециализированные роли, например, администратор конкретной базы данных или разработчик только фронтенда, то сейчас все чаще востребованы специалисты, обладающие широким спектром компетенций. Эти роли "схлопываются" в более общую категорию универсального IT-специалиста, способного решать широкий круг задач — от разработки и тестирования до развертывания и поддержки.

— И напоследок, какой совет вы бы дали начинающим IT-специалистам? На что стоит обратить внимание, чтобы добиться успеха в этой сфере?

— Мой совет начинающим IT-специалистам — быть упорными и настойчивыми. В IT очень важно постоянно учиться и развиваться, не бояться сложных задач и искать нестандартные решения. Также необходимо развивать soft skills, такие как коммуникабельность, умение работать в команде и управлять временем. И главное — не бойтесь экспериментировать, пробовать новое и думать нестандартно!

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