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Олег Артюков

Россия не ждет ушедшие иностранные компании с распростёртыми объятиями

2:17
Экономика

Россия не намерена встречать ушедшие иностранные компании с "распростёртыми объятиями" и будет требовать от них соответствующей платы за возвращение на рынок.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий, сообщает ТАСС.

"Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За всё нужно будет платить, за своё поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение. Промышленность в целом получила огромные возможности для развития (после ухода иностранных брендов), поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться", — сказал он.

Ранее в Минпромторге сообщали, что возвращение ушедших иностранных компаний не является приоритетной задачей. Государство продолжает курс на развитие национальных брендов, увеличивая их долю на внутреннем рынке.

В качестве примера успешной адаптации приводятся такие компании, как "АвтоВАЗ", увеличивший производство после ухода Renault, и отечественные ритейлеры, заполнившие ниши, оставленные западными сетями.

В министерстве также отмечали, что вопрос возможного возвращения иностранных компаний будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Однако приоритетом остается защита интересов российских производителей и укрепление национального бизнеса.

В качестве одного из механизмов регулирования рассматривается введение дополнительных условий для компаний, покинувших рынок с 2022 года, включая повышенные налоговые обязательства и локализацию производства в России.

Ранее эксперты отмечали, что с момента массового исхода зарубежных брендов российские компании значительно укрепили свои позиции. Например, в сфере автомобильной промышленности на смену западным производителям пришли китайские компании, а отечественные бренды получили новые возможности для расширения.

В розничном секторе также произошли заметные изменения: места ушедших западных брендов заняли российские и азиатские компании, быстро адаптировавшиеся к новой рыночной реальности.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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