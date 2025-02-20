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Дмитрий Плотников

Заплати себе и разбогатей. ТОП-12 лайфхаков для финансовых накоплений

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Экономика » Финансы » Деньги

Накопления — это не только про деньги, но и про осознанность, дисциплину и привычки, которые мы формируем на пути к своим целям.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

А как сохранить и приумножить средства, а также взглянуть на финансовое планирование под новым углом, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказала финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

Татьяна, а как же можно взглянуть на финансовое планирование под новым углом?

"Очень просто. Я представлю так называемые лайфхаки для финансовых накоплений.

1. Заплати себе первым

Этот принцип — основа грамотного обращения с деньгами. Каждый раз, когда вы получаете доход, сразу откладывайте определённый процент в свою "копилку". Считайте это обязательным платежом, как налоги или коммунальные услуги. Начните с 10 процентов и увеличивайте долю по мере возможностей. Даже небольшие суммы, регулярно пополняющие накопления, создают чувство уверенности и стабильности. Постепенно это становится привычкой, которая работает в долгосрочной перспективе.

2. Брокерский счёт — барьер для соблазнов

Деньги, которые лежат на карте или в кошельке, буквально "сгорают". Они манят нас потратить их на импульсивные покупки. Открытие брокерского счёта не только поможет сохранить средства, но и создаст определённые барьеры для эмоциональных решений. Ведь для того чтобы вывести деньги с такого счёта, нужно выполнить несколько шагов, что даёт время остыть и принять взвешенное решение. А если вы уже разбираетесь в инвестициях, то эти деньги могут ещё и приносить доход.

3. Автоматизация накоплений

Рутина — ваш лучший помощник. Настройте автоматические переводы со своего основного счёта на накопительный. Это может быть фиксированная сумма раз в месяц или ежедневное списание небольших сумм. Например, перевод 166 рублей в день к концу месяца даст вам 5000 рублей. Вы даже не заметите, как эти деньги накопятся, но ощутите эффект, когда у вас уже будет солидная сумма на счёте.

4. Отказ от импульсивных покупок

Когда вы видите вещь, которую хотите купить, задайте себе простой вопрос: "А действительно ли мне это нужно?". Часто бывает так, что на следующий день о желании даже не вспоминаешь. Для ещё большего контроля можете записывать желаемые покупки в список и возвращаться к нему спустя неделю. Это поможет отделить истинные потребности от кратковременных желаний.

5. Экономия через планирование

Покупки, сделанные без анализа цен и условий, часто оказываются дороже, чем могли бы быть. Используйте возможности современных технологий: приложения для сравнения цен, скидки, акции, кэшбэк-программы. Прежде чем совершить крупную покупку, изучите рынок, чтобы найти лучшее предложение. Планирование покупок не только экономит деньги, но и учит вас контролировать эмоции.

6. Отказ от вредных привычек

Многие привычки незаметно "съедают" бюджет. Например, ежедневный кофе на вынос или пачка сигарет могут казаться мелочью, но в годовом выражении это превращается в ощутимую сумму. Вместо этого направьте эти деньги на свои цели. Отказ от вредных привычек — это не только экономия, но и шаг к более здоровому образу жизни.

7. Составление бюджета

Каждый успешный проект начинается с плана, и ваши финансы не исключение. Составляйте бюджет на месяц, включая как обязательные траты (еда, коммунальные услуги), так и приятные мелочи (походы в кино, кафе). Это помогает видеть картину целиком и избегать перерасходов. Бюджет — это не про ограничение свободы, а про осознанное управление деньгами.

8. Мечта как мотивация

Почему мы копим деньги? Чтобы исполнить свои желания и мечты. Напоминание себе о главной цели — будь то путешествие, покупка автомобиля или обучение — помогает справляться с соблазнами. Каждый раз, когда хочется потратить деньги на ненужную вещь, вспомните о своей мечте. Чем яснее и конкретнее цель, тем проще ей следовать.

9. Принцип "100 рублей в день”

Не всегда есть возможность откладывать большие суммы, но даже 100 рублей в день могут привести вас к значительному результату. За год это почти 36 500 рублей. Это не только дисциплинирует, но и создаёт привычку откладывать. Важны регулярность и понимание, что каждый маленький шаг приближает вас к большой цели.

10. Инвестиции вместо накоплений

Копить деньги — это хорошо, но ещё лучше заставить их работать. Даже небольшие вложения в активы, такие как облигации, акции или недвижимость, могут принести доход. Инвестиции требуют определённых знаний, но они позволяют вам приумножать капитал, а не просто хранить его.

11. Создание подушки безопасности

Подушка безопасности — это ваша страховка на случай непредвиденных ситуаций. Она избавляет от необходимости брать кредиты и даёт чувство стабильности. Рекомендуемая сумма — не менее трёх месячных расходов. Начните с небольших отчислений и постепенно доведите её до комфортного уровня.

12. Финансовая грамотность с детства

Учиться распоряжаться деньгами никогда не поздно, но чем раньше начать, тем лучше. Включите в свои привычки осознанный подход к тратам, откладывайте на важные цели и изучайте финансовую грамотность. Это поможет не только вам, но и вашему окружению стать более финансово устойчивыми".

Эти лайфхаки — не просто советы, а реальные инструменты, которые помогут вам управлять деньгами и достигать целей.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы бюджет финансы экономика инвестиции
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