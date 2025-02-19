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Олег Артюков

БРИКС продолжает обсуждение платёжных платформ, альтернативных западным

Экономика

Страны БРИКС продолжают активно разрабатывать альтернативные финансовые механизмы, которые позволят снизить зависимость от западных платёжных систем и укрепить экономическое сотрудничество внутри объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время правительственного часа в Госдуме в среду.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

По его словам, по инициативе президента Бразилии Лулы да Силвы в итоговом документе предыдущего саммита БРИКС была зафиксирована необходимость разработки альтернативных платёжных платформ. Соответствующее поручение получили министерства финансов и центральные банки стран-участниц.

В рамках этой работы были предложены несколько инициатив, включая создание независимой трансграничной платёжной системы BRICS Clear, перестраховочной компании, а также расётно-депозитарной инфраструктуры. Эти меры направлены на повышение финансовой автономии блока и снижение влияния доллара США на экономические отношения внутри объединения.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что введёт стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС, если они будут продолжать работу над заменой доллару в своих международных расчётах.

Ключевым событием председательства России в БРИКС стал 16-й саммит глав государств, который проходил в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Итогом саммита стало подписание Казанской декларации — стратегического документа, определяющего направления дальнейшего развития БРИКС. В декларации была подчеркнута важность усиления экономического суверенитета стран-участниц и создания независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear.

Также министрам финансов и руководителям центральных банков было поручено продолжить работу над расширением использования национальных валют в расчетах и развитием независимых платёжных инструментов.

Страны БРИКС уже предпринимают конкретные шаги по созданию альтернативных платёжных решений. Среди возможных вариантов рассматривается интеграция национальных систем, таких как российская система "Мир", китайская UnionPay и индийская RuPay. Кроме того, обсуждается возможность создания единой цифровой валюты БРИКС или использования технологии блокчейн для трансграничных расчётов.

На фоне геополитической напряжённости и санкционного давления на отдельных участников БРИКС вопрос финансовой независимости стал одним из ключевых в повестке объединения.

Развитие альтернативных платёжных платформ позволит странам БРИКС проводить расчёты без участия западных посредников, что укрепит их экономическую устойчивость и усилит роль объединения на мировой арене.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс
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