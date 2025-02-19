The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский доллар уже долгие годы остается основным финансовым инструментом в мире. Валюта Соединённых Штатов участвует в большинстве международных сделок и значительно превосходит другие валюты по значимости и стабильности.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Однако несмотря на сохраняющуюся силу доллара, многие не замечают его ослабления по отношению к золоту, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

По данным американского издания, с 2015 года доллар обесценился на 62 процента по сравнению с золотом. Автор материала The Daily Reckoning подчёркивает, что в мировой финансовой системе прослеживается интересная закономерность: когда доверие к бумажным деньгам падает, золото вновь становится приоритетным активом.

Россия и Китай, судя по всему, одними из первых заметили эту тенденцию. В последние годы они активно увеличивают свои золотые резервы, скупая драгоценный металл в значительных объёмах.

"Золото не подвержено контрагентскому риску и политическому давлению, что делает его идеальным финансовым инструментом в нестабильные времена", — говорится в материале (перевод издания АБН24).

Пока Россия и Китай активно накапливают золото, переводя в него часть своих долларовых резервов, США продолжают игнорировать этот металл.

Более того, в последние годы значительная часть золотых запасов переместилась с Запада на Восток. Одновременно страны БРИКС рассматривают альтернативы доллару и изучают возможности перехода на торговые расчеты, обеспеченные золотом.

"Мы в США либо игнорируем золото, либо экспортируем его, надеясь на вечное господство доллара. В это время Китай и другие кредиторы обменивают американскую валюту на золото", — отмечает автор материла.

На фоне активных действий России и БРИКС, а также из-за западных санкций, доверие к доллару будет продолжать снижаться.

В результате Соединённые Штаты могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, вплоть до экономического кризиса, который может вернуть золотой стандарт. В такой ситуации стратегия обмена долларов на золото выглядит особенно дальновидной.