Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай сокращает вложения в американские гособлигации

3:24
Экономика

Китай продолжил сокращение своего портфеля американских казначейских облигаций (US Treasuries), уменьшив объём инвестиций в декабре 2024 года на 9,6 млрд долларов, что довело общую сумму вложений до 759 млрд долларов. Этот показатель стал минимальным с 2009 года, когда Китай активно наращивал инвестиции в долговые обязательства США.

Банк развития Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Повелитель Викимедиа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк развития Китая

Согласно данным Министерства финансов США, за весь 2024 год КНР сократила вложения в US Treasuries на 57,3 млрд долларов. При этом совокупный объём инвестиций Китая в американские гособлигации остается ниже отметки в 1 трлн долларов с апреля 2022 года. Это связано как с диверсификацией валютных резервов Китая, так и с геополитическими и экономическими факторами, включая напряжённые отношения между США и КНР, торговые войны и рост процентных ставок Федеральной резервной системы США.

Китай остается вторым крупнейшим держателем US Treasuries в мире. Первое место удерживает Япония, чей портфель вложений в американские государственные облигации на конец декабря 2024 года составил 1,06 трлн долларов. Япония также сокращала вложения: в декабре они уменьшились на 27,3 млрд долларов, а за весь год — на 55,5 млрд долларов. Причинами снижения вложений Японии стали колебания валютного курса и необходимость поддержки курса иены.

На третьем месте среди крупнейших держателей US Treasuries находится Великобритания. Её портфель американских облигаций в декабре сократился на 44,1 млрд долларов, однако по итогам года показал рост на 34,2 млрд долларов, достигнув 722,7 млрд долларов. Это связано с усилением позиций британского финансового сектора и притоком капитала.

Общий объём вложений иностранных инвесторов в американские государственные облигации за 2024 год увеличился на 573,7 млрд долларов, достигнув на конец декабря 8,51 трлн долларов.

Сокращение инвестиций Китая в US Treasuries отражает стремление Пекина снизить зависимость от доллара США и увеличить долю альтернативных резервных активов, включая золото, евро, иену и активы развивающихся рынков. В 2024 году Народный банк Китая значительно нарастил закупки золота, что стало частью стратегии по диверсификации международных резервов.

Динамика вложений Китая в американские гособлигации остается важным индикатором экономических отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Дальнейшие изменения могут зависеть от глобальной макроэкономической обстановки, монетарной политики ФРС и торговых переговоров между США и КНР.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
Обсудить
Новости Все >
Этот троян — самый внимательный зритель ваших онлайн-платежей: он уже в курсе, сколько у вас на карте
Избыток выбора приводит к тревоге и прокрастинации: советы психолога
Никас Сафронов честно ответил на вопрос о седьмом внебрачном сыне: мы разобрались
Брухунова отправила малолетних детей от Петросяна за границу
Максим Галкин* угодил в новый скандал из-за волшебного дивана на Первом канале
АКПП тоже можно научить экономить: как заставить коробку меньше расходовать топливо
Близкий друг Пьера Нарцисса рассказал, что довело артиста до алкоголизма и смерти
Разоблачаем миф: чем диетическая халва отличается от обычной
Эпидемия набирает обороты: в ХМАО из-за ОРВИ массово закрывают школы
Пока другие воюют с птицами, вы просто наслаждаетесь ягодами — вот в чем фокус
Сейчас читают
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе
Садоводство, цветоводство
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе Аудио 
Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3 Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Последние материалы
Якубович пригрозил обрушить скандальное шоу ЧБД с Нурланом Сабуровым
Золото как актив-убежище: как меняются настроения на рынке
Этот лимонный пирог такой нежный, что даже свекровь попросит рецепт — и готовится всего за 60 минут
Лететь или не лететь: что нужно знать о перелёте с насморком?
Нечто загадочное произошло в центре Галактики, это заметили в телескоп
Забудьте о зарядке до 100% — вот почему это сокращает жизнь смартфона
10 интересных мест экотуризма в Индии
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3
Сковородки популярной марки отзываются из-за несоответствия стандартам безопасности
Американцы намерены освободить екатеринбурженку, осуждённую за госизмену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.