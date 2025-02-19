Китай сокращает вложения в американские гособлигации

3:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай продолжил сокращение своего портфеля американских казначейских облигаций (US Treasuries), уменьшив объём инвестиций в декабре 2024 года на 9,6 млрд долларов, что довело общую сумму вложений до 759 млрд долларов. Этот показатель стал минимальным с 2009 года, когда Китай активно наращивал инвестиции в долговые обязательства США.

Фото: commons.wikimedia.org by Повелитель Викимедиа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк развития Китая

Согласно данным Министерства финансов США, за весь 2024 год КНР сократила вложения в US Treasuries на 57,3 млрд долларов. При этом совокупный объём инвестиций Китая в американские гособлигации остается ниже отметки в 1 трлн долларов с апреля 2022 года. Это связано как с диверсификацией валютных резервов Китая, так и с геополитическими и экономическими факторами, включая напряжённые отношения между США и КНР, торговые войны и рост процентных ставок Федеральной резервной системы США.

Китай остается вторым крупнейшим держателем US Treasuries в мире. Первое место удерживает Япония, чей портфель вложений в американские государственные облигации на конец декабря 2024 года составил 1,06 трлн долларов. Япония также сокращала вложения: в декабре они уменьшились на 27,3 млрд долларов, а за весь год — на 55,5 млрд долларов. Причинами снижения вложений Японии стали колебания валютного курса и необходимость поддержки курса иены.

На третьем месте среди крупнейших держателей US Treasuries находится Великобритания. Её портфель американских облигаций в декабре сократился на 44,1 млрд долларов, однако по итогам года показал рост на 34,2 млрд долларов, достигнув 722,7 млрд долларов. Это связано с усилением позиций британского финансового сектора и притоком капитала.

Общий объём вложений иностранных инвесторов в американские государственные облигации за 2024 год увеличился на 573,7 млрд долларов, достигнув на конец декабря 8,51 трлн долларов.

Сокращение инвестиций Китая в US Treasuries отражает стремление Пекина снизить зависимость от доллара США и увеличить долю альтернативных резервных активов, включая золото, евро, иену и активы развивающихся рынков. В 2024 году Народный банк Китая значительно нарастил закупки золота, что стало частью стратегии по диверсификации международных резервов.

Динамика вложений Китая в американские гособлигации остается важным индикатором экономических отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Дальнейшие изменения могут зависеть от глобальной макроэкономической обстановки, монетарной политики ФРС и торговых переговоров между США и КНР.