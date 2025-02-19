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Олег Артюков

Россия резко снизила экспорт алюминия в ЕС

4:25
Экономика

В 2024 году экспорт российского алюминия в страны Европейского союза достиг исторического минимума — 828,2 миллиона евро, что стало самым низким показателем с 2009 года.

Алюминий
Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алюминий

При этом потери от снижения поставок в ЕС были более чем компенсированы за счёт роста экспорта в Китай и Южную Корею, где доходы России увеличились почти вдвое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, полученные на основе анализа сообщений Евростата и национальных статистических агентств.

Сокращение поставок российского алюминия в Европу обусловлено санкционной политикой. В частности, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России, включающий постепенный запрет на импорт первичного алюминия. Этот шаг является частью более широкой стратегии ЕС по снижению зависимости от российских металлов и энергетических ресурсов.

В результате объём экспорта алюминия из России в ЕС сократился на треть по сравнению с 2023 годом, составив 340,2 тысячи тонн. Это минимальный показатель с 1999 года — более ранние данные отсутствуют. Экспортная выручка снизилась с 1,25 миллиарда евро до 828,2 миллиона евро. Для сравнения, в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса страны ЕС заплатили за российский алюминий лишь 473,4 миллиона евро.

Большинство европейских стран в 2024 году существенно сократили закупки российского алюминия. Наибольшее снижение показала Греция: если в 2023 году она импортировала 110,7 тысячи тонн необработанного алюминия, то в 2024 году закупки сократились до 28,9 тысячи тонн — почти в четыре раза.

Тем не менее, на фоне общего снижения интереса к российскому алюминию, Испания, напротив, нарастила объёмы закупок. Импорт этой страны увеличился в 1,7 раза, достигнув 58,9 тысячи тонн.

Несмотря на ужесточение европейских санкций и сокращение доходов от поставок в ЕС, Россия сумела компенсировать потери за счёт роста экспорта алюминия в Азию.

Китай стал крупнейшим рынком сбыта российского алюминия: доходы от поставок в эту страну выросли с 2,6 миллиарда евро в 2023 году до 3,3 миллиарда евро в 2024 году. Рост составил 700 миллионов евро.

Южная Корея также увеличила закупки: экспортные доходы России выросли с 627,6 миллиона евро в 2023 году до 797,4 миллиона евро в 2024 году, что дало дополнительный прирост в 169,8 миллиона евро.

Таким образом, суммарное увеличение доходов от экспорта алюминия в Китай и Южную Корею составило 830 миллионов евро, что позволило России не только компенсировать потери от снижения поставок в ЕС, но и выйти в плюс.

На фоне санкций Россия продолжает развивать сотрудничество с азиатскими странами, переориентируя торговые потоки. Помимо Китая и Южной Кореи, российский алюминий активно закупают Турция, Индия и страны Ближнего Востока.

Кроме того, мировые цены на алюминий продолжают оставаться на высоком уровне из-за роста спроса со стороны промышленного сектора, особенно в Китае. Это способствует укреплению позиций России на альтернативных рынках, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.

В дальнейшем ситуация на рынке алюминия будет зависеть от динамики спроса в Азии, а также от возможного введения новых санкций со стороны западных стран.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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