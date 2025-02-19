Экономист Своик оценил возможность отхода Казахстана от многовекторности после атаки Украины на КТК

Последствия атаки украинских БПЛА на жизненно важный для Казахстана нефтепровод были по-разному оценены в России и Казахстане. Ситуацию комментирует экономист Пётр Своик.
Нефтеперекачивающая станция (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) "Кропоткинская", находящаяся на территории РФ, 17 февраля подверглась атаке украинских беспилотников.
"В ходе атаки было использовано семь беспилотников с целью нарушения работы объекта и причинения жертв среди эксплуатационного персонала станции", — говорится в заявлении КТК.
По КТК через Новороссийск прокачивается 80% экспорта казахстанской нефти в ЕС. В министерстве энергетики Казахстана заявили, что пострадавших среди сотрудников НПС нет, а КТК не вводил никаких ограничений на приём казахстанской нефти. Однако оператор трубопровода "Транснефть" отметил, что экспортные возможности КТК снизились на 30%. Президент РФ Владимир Путин призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК, несмотря на санкции, а руководство Казахстана воздерживается от комментариев.
"В поступках Украины больше истерики, чем логики, а если логика там и есть, то это логика продолжения войны любой ценой", — прокомментировал ситуацию Pravda.Ru казахстанский политик, энергетик, экономист Пётр Своик.
По его словам, через войну Зеленский и его окружение "видят не только спасение своих поступков, но и своих жизней", именно поэтому они ищут любые способы обострить ситуацию, не заморачиваясь на то, что, по сути, нанесли ущерб американским компаниям-нефтедобытчикам и нейтральному Казахстану.
Пётр Своик объяснил различия в оценке ущерба тем, что это оценка заинтересованных сторон, "а правда где-то посередине". По словам эксперта, на данном трубопроводе с несколькими перекачивающими станциями заложены аварийные страховки — дополнительные насосы, трансформаторы для электроснабжения и другое оборудование.
Экономист объясняет отсутствие заявлений правительства Казахстана по атаке БПЛА многовекторной политикой Казахстана и нежеланием обострять отношения со всеми "векторами":
"Что ни скажешь, это будет расценено, как поддержка чьей-то позиции — то ли в защиту Украины, то ли в защиту России, то ли это будет проамериканская позиция, то ли пробританская".
Эксперт поддерживает позицию МИД Казахстана, который "благоразумно ничего не говорит", потому что в ситуации очень много политики.
Пётр Своик не видит причин для изменения мнения Астаны по отказу в поддержке СВО, потому что "история станции — это всего лишь эпизод, а многовекторность складывается по объективным обстоятельствам".
По его словам, европейский вектор, он же американский, важен, потому что физически нефть качается в Европу на американские деньги "и нам без пуповины КТК не прожить". Российский вектор также важен, потому что "у нас общая граница, общие экономические связи, общее информационное пространство и т. д.". Третий вектор завязан на Китай, куда идут газопроводы и нефтепроводы, кстати, и для перекачки нефти "Роснефти".
По мнению Петра Своика многовекторность Казахстана "может измениться" после завершения СВО и проведения выборов на Украине, "которые поменяют режим". Тогда, по словам эксперта, начнётся экономико-политический этап, по которому в планах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зафиксировано создание общего рынка нефтепродуктов, газа, нефти и электроэнергии к 2027 году.
"Такие радикальные перемены приведут к переформатированию отношений с англо-американскими компаниями-нефтедобытчиками в рамках этого общего рынка", — заключил Пётр Своик.
Правительство Казахстана в 90-х годах подписывало соглашения с компаниями Chevron, Shell, ExxonMobil, Eni о разделе продукции. Условия не разглашаются до сих пор, но экспертные оценки говорят, что иностранцы забирают доходы от продажи до 30% казахстанской нефти.
Глава минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что Казахстан начнёт переговоры с консорциумом "Тенгизшевройл" (ТШО) о возможном увеличении доли республики в месторождении Тенгиз в рамках исполнения поручения президента Казахстана о продлении и пересмотре условий контрактов с крупными недропользователями.
Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяжённостью более 1,5 тыс. км.
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