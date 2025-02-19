Экономист Своик оценил возможность отхода Казахстана от многовекторности после атаки Украины на КТК

Последствия атаки украинских БПЛА на жизненно важный для Казахстана нефтепровод были по-разному оценены в России и Казахстане. Ситуацию комментирует экономист Пётр Своик.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

ВСУ ударили по экспортному нефтепроводу Казахстана

Нефтеперекачивающая станция (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) "Кропоткинская", находящаяся на территории РФ, 17 февраля подверглась атаке украинских беспилотников.

"В ходе атаки было использовано семь беспилотников с целью нарушения работы объекта и причинения жертв среди эксплуатационного персонала станции", — говорится в заявлении КТК.

По КТК через Новороссийск прокачивается 80% экспорта казахстанской нефти в ЕС. В министерстве энергетики Казахстана заявили, что пострадавших среди сотрудников НПС нет, а КТК не вводил никаких ограничений на приём казахстанской нефти. Однако оператор трубопровода "Транснефть" отметил, что экспортные возможности КТК снизились на 30%. Президент РФ Владимир Путин призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК, несмотря на санкции, а руководство Казахстана воздерживается от комментариев.

"В поступках Украины больше истерики, чем логики, а если логика там и есть, то это логика продолжения войны любой ценой", — прокомментировал ситуацию Pravda.Ru казахстанский политик, энергетик, экономист Пётр Своик.

По его словам, через войну Зеленский и его окружение "видят не только спасение своих поступков, но и своих жизней", именно поэтому они ищут любые способы обострить ситуацию, не заморачиваясь на то, что, по сути, нанесли ущерб американским компаниям-нефтедобытчикам и нейтральному Казахстану.

Оценка ущерба дана заинтересованными сторонами

Пётр Своик объяснил различия в оценке ущерба тем, что это оценка заинтересованных сторон, "а правда где-то посередине". По словам эксперта, на данном трубопроводе с несколькими перекачивающими станциями заложены аварийные страховки — дополнительные насосы, трансформаторы для электроснабжения и другое оборудование.

МИД Казахстана занял правильную позицию

Экономист объясняет отсутствие заявлений правительства Казахстана по атаке БПЛА многовекторной политикой Казахстана и нежеланием обострять отношения со всеми "векторами":

"Что ни скажешь, это будет расценено, как поддержка чьей-то позиции — то ли в защиту Украины, то ли в защиту России, то ли это будет проамериканская позиция, то ли пробританская".

Эксперт поддерживает позицию МИД Казахстана, который "благоразумно ничего не говорит", потому что в ситуации очень много политики.

Пётр Своик не видит причин для изменения мнения Астаны по отказу в поддержке СВО, потому что "история станции — это всего лишь эпизод, а многовекторность складывается по объективным обстоятельствам".

По его словам, европейский вектор, он же американский, важен, потому что физически нефть качается в Европу на американские деньги "и нам без пуповины КТК не прожить". Российский вектор также важен, потому что "у нас общая граница, общие экономические связи, общее информационное пространство и т. д.". Третий вектор завязан на Китай, куда идут газопроводы и нефтепроводы, кстати, и для перекачки нефти "Роснефти".

Казахстан пересмотрит отношения с иностранными недропользователями после 2027 года

По мнению Петра Своика многовекторность Казахстана "может измениться" после завершения СВО и проведения выборов на Украине, "которые поменяют режим". Тогда, по словам эксперта, начнётся экономико-политический этап, по которому в планах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зафиксировано создание общего рынка нефтепродуктов, газа, нефти и электроэнергии к 2027 году.

"Такие радикальные перемены приведут к переформатированию отношений с англо-американскими компаниями-нефтедобытчиками в рамках этого общего рынка", — заключил Пётр Своик.

Правительство Казахстана в 90-х годах подписывало соглашения с компаниями Chevron, Shell, ExxonMobil, Eni о разделе продукции. Условия не разглашаются до сих пор, но экспертные оценки говорят, что иностранцы забирают доходы от продажи до 30% казахстанской нефти.

Глава минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что Казахстан начнёт переговоры с консорциумом "Тенгизшевройл" (ТШО) о возможном увеличении доли республики в месторождении Тенгиз в рамках исполнения поручения президента Казахстана о продлении и пересмотре условий контрактов с крупными недропользователями.

Уточнения

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяжённостью более 1,5 тыс. км.



