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Александр Приходько

Предприниматель и инвестор Юрий Акимов презентовал свою первую книгу

3:56
Экономика

Предприниматель и инвестор Юрий Акимов, который помог выйти на рынок 57 проектам в сфере блокчейн для разных направлений бизнеса, представил свою первую книгу — "4 жизни миллионера из Парсы".

Предприниматель и инвестор Юрий Акимов
Фото: Фото из личного архива Юрия Акимова
Предприниматель и инвестор Юрий Акимов

В ней автор исследует тему реинкарнации и квантовой реальности, предлагая читателям заглянуть за грань привычного восприятия времени и пространства. Книга объединяет четыре истории из разных эпох, которые, на первый взгляд, кажутся совершенно разными, но связаны глубокими философскими идеями.

Четыре истории, объединенные одной идеей

В книге "4 жизни миллионера из Парсы" Юрий Акимов исследует жизни четырех героев:

  1. персидского царя VI века до нашей эры,
  2. американского адвоката времен Великой депрессии,
  3. кардиохирурга из СССР
  4. и современного предпринимателя.

Каждый из этих героев идет по пути духовного развития и сталкивается с серьезными жизненными вызовами, которые отражаются на их судьбе.

"Что связывает этих героев? Как их жизни переплетаются? Через эти истории я хочу показать, что несмотря на различия во времени и культуре, основные вопросы о смысле жизни, о существовании и времени остаются неизменными", — рассказывает Юрий о своей книге.

Как появилась идея книги?

Юрий Акимов признается, что раньше не углублялся в такие темы, как реинкарнация или квантовая физика. Но несколько лет назад он начал интересоваться духовным развитием. Идея книги возникла после сеанса регрессии, во время которого Юрий погрузился в свои прошлые жизни. "Мне показали, что в прошлых воплощениях я был воином, который спасал людей, — делится Юрий. — Это стало отправной точкой для книги. Я захотел поделиться своими открытиями и показать, как мы развиваемся через разные жизни, сталкиваясь с разными испытаниями".

Автор подчеркивает, что его книга — инструмент для трансформации. Она призвана помочь читателям задуматься о своей душе, ее пути и предназначении.

Уникальность книги: трансформация через чтение

Работа над книгой заняла около года, хотя сама идея вызревала в течение пяти лет. Главной задачей автора было объединить четыре разные истории в одну, сохранив при этом целостность и гармонию. Каждая глава погружает читателя в определенную эпоху, позволяя почувствовать себя на месте героя. "Я хотел, чтобы книга не просто рассказывала истории, но и меняла читателей, — говорит Юрий Акимов. — Каждая глава — возможность прожить чужой опыт, задуматься о своей жизни и найти ответы на важные вопросы".

Автор подчеркивает, что книга способна вызывать глубокие внутренние изменения, пробуждая осознание собственной души и ее пути. Она написана так, чтобы быть близкой и понятной современному читателю, независимо от его уровня знаний о духовных практиках или квантовой физике.

"Моя книга для людей, которые задумываются о своем предназначении. Она для тех, кто ищет ответы на вопросы о том, кто они есть, в каком мире живут и какую роль играют в нем. У людей любого уровня достатка часто возникает вопрос о смысле жизни: они либо не могут найти его, либо теряют. В книге я затрагиваю эту тему, предлагая читателям задуматься о своих ценностях и приоритетах".

Юрий Акимов планирует активно продвигать книгу, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с его идеями. В планах автора — публичные выступления, интервью, участие в конференциях и форумах, а также встречи с читателями.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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