Группа семи хочет пересмотреть потолок цен на нефть из России

Страны, входящие в состав Группы семи (G7), рассматривают возможность пересмотра установленного потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на проект официального документа.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

Согласно данным агентства, государства G7 обсуждают меры, направленные на коллективное ужесточение или адаптацию механизма ценовых ограничений в отношении российской нефти. Основная цель таких действий — сокращение доходов Москвы. Ожидается, что официальное заявление по этому вопросу будет опубликовано 24 февраля.

При этом агентство уточняет, что ещё неизвестно, все ли страны G7 одобрили предложение. Допускается, что проект будет пересмотрен и изменен.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года страны Группы семи, Австралия и Европейский союз ввели ограничение на цену российской нефти, транспортируемой морским путем. Она была зафиксирована на уровне 60 долларов за баррель.

Также были введены запреты на страхование и транспортировку нефти, стоимость которой превышает этот лимит. Аналогичные ограничения на нефтепродукты вступили в силу 5 февраля 2023 года.

В ответ на эти меры президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и частным лицам, если в контрактах прямо или косвенно используется механизм предельной цены.

По данным Министерства экономического развития РФ, средняя цена российской нефти марки Urals, на основе которой рассчитываются нефтяные налоги, в ноябре снизилась на 12,3 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 63,48 доллара за баррель, сообщает агентство "Прайм". Несмотря на снижение, этот показатель всё же превышает установленный Группой семи потолок цен.

Российские власти неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. В Москве подчеркивают, что западные страны не готовы признать неэффективность этих ограничений. Кроме того, критика антироссийских санкций звучит и в самих западных государствах.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а введённые санкции наносят серьёзный ущерб мировой экономике. По его мнению, конечная цель этих мер — ухудшение условий жизни миллионов людей.